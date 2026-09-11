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¿Cómo sigue de salud el expresidente "Mel" Zelaya tras viajar a México?

El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue diagnosticado con pericarditis y tuvo que viajar a México

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 11:54
¿Cómo sigue de salud el expresidente Mel Zelaya tras viajar a México?
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El expresidente Manuel Zelaya Rosales se encuentra en México tras haberse sometido a una operación del corazón. ¿Cómo sigue de salud? Esto es lo que se informa sobre su estado.

Fotos: Cortesía redes
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A inicios del presente mes, el expresidente Manuel Zelaya fue diagnosticado con pericarditis y la operación se hizo para sustraer el exceso de líquido que rodea el corazón.

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El 3 de septiembre de 2026, Manuel Zelaya Rosales fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de Tegucigalpa para sustraer el exceso de líquido en su corazón, así lo informó el exjefe de Estado.

Foto: Cortesía redes
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Posteriormente viajó a México para darle seguimiento a su salud: "Un proceso de altísima urgencia, emergencia de gravedad, casi sorpresiva. Creo que fue el miércoles durante el día. No había pasado absolutamente nada, sino que empecé a sentir una presión en el tórax, una presión que no pasaba tampoco a ser más que una presión, y además cierto como falta de aire, falta de oxígeno. Ese fue como el primer acontecimiento que se dio”, declaró Zelaya.

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Zelaya viajó a México para continuar con los estudios médicos, ya que los galenos que lo atendieron consideraron necesario realizar análisis especializados.

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Por razones de seguridad, el expresidente no quiso ahondar en los detalles de su traslado: “No voy a dar... con todo respeto y con todo aprecio que tengo para ustedes, no voy a dar más detalles por el asunto de seguridad, tengo enemigos”.

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Este día la expresidenta Xiomara Castro manifestó sobre la salud de Zelaya Rosales: "Se encuentra en un proceso, mejorando".

Foto: El Heraldo
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"Está bien, está recuperándose y hay que seguir los procesos debidos. Todo está bien", añadió la mandataria a HCH.

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El expresidente Zelaya viajó en un vuelo privado a Ciudad de México y allí permanece hasta el momento. A la información se sumó su hijo, Héctor Zelaya, quien declaró a EL HERALDO: "Todo bien. Siguiendo indicaciones de los médicos".

Foto: El Heraldo
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Previo a su salida, el expresidente manifestó: "Unos oran por mí y otros quieren que me vaya al infierno”.

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