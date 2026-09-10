¿Qué habría provocado la falla eléctrica que afectó a Honduras y Centroamérica?

Una falla en el sistema de interconexión eléctrico de Centroamérica afectó este jueves 10 de septiembre de 2026 en un principio a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Qué provocó la falla? Esto es lo que se sabe hasta el momento.
El Ente Operador Regional (EOR) del Mercado Eléctrico de América Central, con sede en El Salvador, declaró que el sistema eléctrico de la región ya está "estabilizado" tras declararlo en "Estado de Emergencia", sin dar más detalles de las causas del problema ni sus orígenes.
El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) guatemalteco explicó por su parte que un fallo provocó la desconexión de la interconexión entre Guatemala y México, perdiendo 435.66 MW de carga en el país y afectó de manera directa a los consumidores; no obstante, la entidad confirmó que ya se restablecieron los circuitos.
Las distribuidoras guatemaltecas reportaron fallas locales: la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) registró cortes en más de 20 municipios del centro del país -incluidas Ciudad de Guatemala y Antigua- mientras que Energuate confirmó un servicio irregular en el este y oeste debido a fallas externas en el sistema regional de transporte.
En Honduras, el apagón afectó al menos varias zonas de Tegucigalpa, la capital de Honduras, a partir de las 11:47 horas locales (17:47 GMT) durante, al menos, una hora y media, según presenció EFE.
El Centro Nacional de Despacho hondureño indicó que su equipo técnico “ya ha iniciado el proceso de restablecimiento gradual del sistema” y que están “en la espera de la información del Ente Operador Regional (EOR) de la causal”.
Honduras registra un déficit de su sistema de energía eléctrica que en los últimos meses ha aumentado debido a la severa sequía causada por el fenómeno El Niño, según las autoridades de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), explicó que este tipo de eventos ocurre cuando los sistemas regionales se encuentran sobrecargados debido a la alta demanda energética impulsada por temperaturas atípicas.
Mientras que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá aviso de que está dando "seguimiento" a un evento registrado hoy -hacia la misma hora en la que se reportaron las fallas en los otros países centroamericanos- "en el Sistema Eléctrico Regional (SER), asociado al disparo de la interconexión México-Guatemala y posteriormente de otras interconexiones".
Por otro lado, argumentaron que podría tratarse de un fallo en el Sistema de Interconexión Regional - SIEPAC), una red de tendido eléctrico que conecta las redes de energía de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En las próximas horas se espera que las autoridades confirmen oficialmente qué originó el apagón.