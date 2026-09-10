¿Qué habría provocado la falla eléctrica que afectó a Honduras y Centroamérica?

Mientras que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá aviso de que está dando "seguimiento" a un evento registrado hoy -hacia la misma hora en la que se reportaron las fallas en los otros países centroamericanos- "en el Sistema Eléctrico Regional (SER), asociado al disparo de la interconexión México-Guatemala y posteriormente de otras interconexiones".