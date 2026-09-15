En el occidente, las palillonas también se robaron el show

Estas bellas palillonas engalanaron las calles del occidente hondureño. Conozca qué colegios se robaron el show con sus bastoneras.
Las palillonas del Instituto Departamental Independencia de la ciudad de Santa Bárbara se lucieron.
Las guapas bastoneras fueron unas de las más aplaudidas.
Las palillonas del Técnico Santa Bárbara engalanaron también los desfiles patrios en la ciudad de Santa Bárbara.
Las guapas bastoneras usaron un vestido en tonos azules con toques plateados.
El Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce deslumbró a todos con estas bellas jóvenes.
Sus trajes rosados destacaron en los desfiles.
Las palillonas de la Escuela Normal Mixta Bilingüe de la ciudad de Santa Bárbara fueron de las más aplaudidas.
Los colores de este traje destacaron entre todos los grupos.
El Instituto Gubernamental Superación Cashap en Santa Rita de Copán eligió un traje en tonos azul marino.
Además, le añadieron una capa y un sombrero tipo marinero.
Instituto Técnico Margarita Diomara Crispi destacó por sus trajes en azul marino y dorado.
Ellas fueron una de las más ovacionadas en Dulce Nombre de Copán.