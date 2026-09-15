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En el occidente, las palillonas también se robaron el show

Las bellas palillonas del occidente del país también se robaron las miradas en los desfiles patrios. Aquí las imágenes de las más destacadas

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 15:17
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Estas bellas palillonas engalanaron las calles del occidente hondureño. Conozca qué colegios se robaron el show con sus bastoneras.

 Fotos: Cortesía
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Las palillonas del Instituto Departamental Independencia de la ciudad de Santa Bárbara se lucieron.

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Las guapas bastoneras fueron unas de las más aplaudidas.

 Pamela Pino
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Las palillonas del Técnico Santa Bárbara engalanaron también los desfiles patrios en la ciudad de Santa Bárbara.

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Las guapas bastoneras usaron un vestido en tonos azules con toques plateados.

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El Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce deslumbró a todos con estas bellas jóvenes.

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Sus trajes rosados destacaron en los desfiles.

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Las palillonas de la Escuela Normal Mixta Bilingüe de la ciudad de Santa Bárbara fueron de las más aplaudidas.

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Los colores de este traje destacaron entre todos los grupos.

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El Instituto Gubernamental Superación Cashap en Santa Rita de Copán eligió un traje en tonos azul marino.

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Además, le añadieron una capa y un sombrero tipo marinero.

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Instituto Técnico Margarita Diomara Crispi destacó por sus trajes en azul marino y dorado.

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Ellas fueron una de las más ovacionadas en Dulce Nombre de Copán.

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