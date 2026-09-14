CBS revela pagos por indultos de Donald Trump: ¿qué dicen sobre el perdón a JOH?

El reportaje explica que, históricamente, las solicitudes de clemencia en Estados Unidos se apoyaban, entre otros elementos, en arrepentimiento, aceptación de responsabilidad y rehabilitación. Pero CBS sostiene que algunos de los actuales intermediarios de indultos están promoviendo una estrategia diferente: no admitir culpabilidad y, en cambio, argumentar que el condenado fue víctima de una persecución política.