CBS revela pagos por indultos de Donald Trump: ¿qué dicen sobre el perdón a JOH?

El medio estadounidense CBS reveló pagos por indultos presidenciales de Donald Trump. Cómo funciona este mercado de intermediarios, cuánto están cobrando, qué prometen y qué documentó CBS con su investigación encubierta. Mencionan el caso de Juan Orlando Hernández y esto mencionan.
El artículo se titula: Intermediarios de indultos ofrecen "presionar al presidente" a precios exorbitantes. En síntensis habla de intermediarios que cobran grandes cantidades de dinero a personas que buscan obtener un indulto presidencial de Donald Trump. ¿Cómo opera esto?
CBS investigó a varios llamados “pardon brokers” (intermediarios de indultos) que ofrecen a condenados la posibilidad de acercarlos a personas del entorno de Trump y ejercer presión para conseguir un perdón presidencial. La investigación utilizó cámaras ocultas y un supuesto solicitante de indulto como parte de la investigación.
Dos de los principales personajes examinados son los lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl, quienes ofrecieron conseguir un indulto a cambio de $300,000, asegurando que podrían lograrlo incluso en cuestión de meses. En el artículo, CBS sostiene que esto representa un cambio importante respecto del proceso tradicional de clemencia estadounidense, que normalmente pasaba por el Departamento de Justicia.
Uno de los ejemplos centrales es el caso de Ammon Covino, quien había sido condenado por tráfico ilegal de fauna y cuya solicitud de indulto había sido rechazada. Con cámaras ocultas de CBS, se acercó a intermediarios para comprobar qué le ofrecían. Burkman y Wohl le dijeron que podían conseguirle el indulto por $300,000.
También aparece el caso de un condenado que pagó cientos de miles de dólares a intermediarios y posteriormente cuestionó las promesas que le habían hecho.
Los intermediarios explicaron que el procedimiento tradicional no era suficiente. Su propuesta consistía en utilizar contactos políticos, eventos, donaciones e influencers para llevar el caso hasta personas próximas al presidente. Uno de los conceptos centrales de la investigación es que “los contactos” se han convertido en la moneda del nuevo sistema de indultos.
CBS señala que aproximadamente 70% de las acciones de clemencia de Trump durante su segundo mandato no pasaron por el Departamento de Justicia. Cuando se incluyen las medidas relacionadas con los participantes del ataque al Capitolio del 6 de enero, la cifra llega al 92%.
La investigación cuestiona qué recibe realmente una persona que paga cientos de miles de dólares: los intermediarios pueden hacer contactos, asistir a eventos o contratar influencers, pero no pueden garantizar constitucionalmente que el presidente conceda un indulto.
¿Y sobre Juan Orlando Hernández qué menciona? Hay que decir que el artículo no investiga directamente el caso de JOH ni sostiene que él haya pagado a un intermediario para obtener el indulto. Hernández solo es presentado como una de las personas indultadas por Donald Trump.
Concretamente detalla que Hernández fue condenado en Estados Unidos por conspiración para importar 400 toneladas de cocaína, además de delitos relacionados con armas. Después de que Trump lo indultara, Hernández afirmó que había sido “set up by the Biden Harris administration and the deep state”, es decir, que había sido víctima de una conspiración de la administración Biden-Harris y del llamado “Estado profundo”.
El reportaje explica que, históricamente, las solicitudes de clemencia en Estados Unidos se apoyaban, entre otros elementos, en arrepentimiento, aceptación de responsabilidad y rehabilitación. Pero CBS sostiene que algunos de los actuales intermediarios de indultos están promoviendo una estrategia diferente: no admitir culpabilidad y, en cambio, argumentar que el condenado fue víctima de una persecución política.