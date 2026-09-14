¿Quién es Samuel Adrián, arrestado por denunciar "fábrica de niños trans" en Colombia?

El reconocido creador de contenido mexicano, Samuel Adrián, fue arrestado el reciente domingo 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, causando revuelo en redes sociales, sobre todo por su más reciente contenido que denuncia tratamientos médicos en menores de edad para cambio de género. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
Según el reporte de las autoridades colombianas, el arresto fue en cumplimiento de una orden por una sanción judicial y no de una investigación de tipo penal.
Según el reporte, la captura del creador de contenido se deriva de desacato vinculado con diversas publicaciones alojadas en su canal de YouTube.
El eje central de este material audiovisual es el documental titulado "Colombia fábrica de niños trans", el cual aborda supuestos tratamientos médicos.
Dichos protocolos están asociados con los procesos de transición de género en niños y adolescentes dentro del territorio colombiano.
Antes de abordar su vuelo en el aeropuerto de Tocumen en Panamá, el director difundió un video donde advertía sobre su posible captura.
En esa misma grabación, el creador aseguró que la providencia judicial ordenaba diez días de arresto además de una multa económica específica.
Ante este panorama adverso, el cineasta hizo un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella desde suelo panameño antes de viajar
Tras el aterrizaje en la terminal de Bogotá, el mexicano fue llevado a una dependencia policial situada dentro del aeropuerto El Dorado.
La Policía Nacional reiteró que el procedimiento no constituye una captura por delito alguno sino una consecuencia por desatender una tutela.
El expediente judicial se originó por una acción legal presentada por el médico Mario Angulo a quien Adrián menciona en sus producciones.
La sanción cobró firmeza luego de que el director se negara rotundamente a retirar el contenido audiovisual cuestionado por el demandante. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció mediante su cuenta oficial en la red social X sobre este suceso.