¿Quién es Samuel Adrián, arrestado por denunciar "fábrica de niños trans" en Colombia?

El reconocido creador de contenido mexicano, Samuel Adrián, fue arrestado el reciente domingo 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, causando revuelo en redes sociales, sobre todo por su más reciente contenido que denuncia tratamientos médicos en menores de edad para cambio de género. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.