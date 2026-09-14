Duelo y un minuto de silencio en España tras el asesinato de estudiante en México

A las puertas de su facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, contó a EFE que era "una chica con mucha ilusión", y que estaba "muy ilusionada" con su estancia en México; "iba todo muy bien", aseguró, aludiendo a que habló con la joven el pasado viernes.