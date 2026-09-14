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Duelo y un minuto de silencio en España tras el asesinato de estudiante en México

La tristeza y el silencio impregnaron este lunes la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, donde los habituales rostros de alegría del comienzo de curso se ensombrecieron tras conocer el asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante de 21 años que se encontraba en México

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:53
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La tristeza y el silencio impregnaron este lunes la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada por la muerte de Claudia Tacoronte. Aquí lo que se sabe del caso.

 Fotos: Cortesía | EFE
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En esta universidad, donde la joven estudiaba hasta que hace apenas un mes inició una estancia de intercambio en México, se realizó un minuto de silencio en memoria de Claudia, nacida en Canarias (sur) y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil.

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La joven fue apuñalada el sábado en Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, informaron este domingo autoridades locales.

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Tacoronte, de 21 años, se encontraba en México como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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Desde el Gobierno español, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es canario como la joven, aseguró que "ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos".

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A las puertas de su facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, contó a EFE que era "una chica con mucha ilusión", y que estaba "muy ilusionada" con su estancia en México; "iba todo muy bien", aseguró, aludiendo a que habló con la joven el pasado viernes.

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La decana de la Facultad de Educación, Katia Caballero, describió la jornada como "un día muy raro, gris" y reconoció que la comunidad universitaria está "rota" ante una noticia que resulta "muy difícil de digerir".

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"Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto", indicó la decana.

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Tras el asesinato, la universidad analizará la situación y estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales, según explicó Caballero, quien añade que será necesario conocer en detalle qué ha ocurrido y si existe riesgo de que vuelva a suceder, para actuar en consecuencia.

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Al duelo se sumaron todas las universidades públicas de Andalucía, que trasladaron este lunes su "más profundo dolor" y "firme condena" por el "terrible e intolerable" asesinato, pidiendo también una investigación "transparente y ágil" que permita hacer justicia cuanto antes.

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