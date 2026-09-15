FOTOS: Perros robot sorprenden durante desfile de Independencia en El Salvador

Los militares tuvieron este 15 de septiembre un particular acompañante en las calles de San Salvador: perros robot de la Fuerza Armada de El Salvador que avanzaron al frente del desfile de Independencia y captaron la atención de los asistentes.
Los dispositivos, diseñados con una estructura similar a la de un perro, fueron incorporados a la actividad como parte de una demostración de tecnología utilizada por la institución castrense.
Los perros robot iniciaron el desfile militar en las inmediaciones del monumento al Divino Salvador del Mundo, desde donde comenzó el recorrido conmemorativo por el 205 aniversario de la Independencia de El Salvador.
De acuerdo con información de la Fuerza Armada de El Salvador, estos dispositivos cuentan con tecnología que permite detectar y analizar sustancias ilícitas.
El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclamaron su independencia el 15 de septiembre de 1821, fecha que cada año conmemoran con las celebraciones patrias en la región.
Entre música, uniformes, danzas y banderas, El Salvador vivió así una nueva conmemoración de la Independencia.
También participaron caninos adiestrados para apoyar labores de seguridad y operativos, que desfilaron junto a los distintos cuerpos militares.
Los animales entrenados y los dispositivos robóticos formaron parte del despliegue de seguridad presentado durante la jornada.
Entre las unidades participantes estuvieron la Fuerza Aérea Salvadoreña, la Marina Nacional, los cadetes de la Escuela Militar Capitán General Barrios, el Grupo de Operaciones Especiales y el Comando Especial Antiterrorista.
El desfile recorrió la alameda Roosevelt hasta el Parque Cuscatlán y reunió a miles de salvadoreños que salieron a las calles para acompañar la celebración.