Jesse & Joy y una noche de despecho, mariachis y ovaciones en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Pocos músicos consiguen sostener, durante más de dos décadas, un equilibrio tan honesto entre lo artístico y lo popular como el que han labrado Jesse y Joy. La fórmula no tiene truco ni atajos. Hay raíces, hay oficio y hay, sobre todo, una comunicación casi visceral con quienes los escuchan. La noche del viernes en el Coliseum Nacional de Tegucigalpa lo demostró con creces. Jesse y Joy Huerta son hermanos nacidos en Ciudad de México pero criados entre México y Estados Unidos, una dualidad que impregna su música desde el principio. Se dieron a conocer en 2006 con su álbum debut Espacio sideral, que les valió el Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista.

Desde entonces construyeron una discografía que transita sin esfuerzo entre el pop acústico, el rock de raíz y la balada romántica, pasando por guiños al country y, en sus trabajos más recientes, al género urbano y la música ranchera. "¡Corre!", "Un besito más", "Echame a mí" y "Con quién se queda el perro" forman parte del canon del pop latino de los últimos veinte años.

El Despecho Tour, su gira actual, es la más ambiciosa de su carrera y recorre América Latina con un repertorio que abarca toda esa trayectoria.

Su regreso a Honduras

A las 9:28 de la noche, con el recinto lleno y la expectativa al límite, se apagaron las luces del Coliseum. Jesse Huerta apareció solo ante un piano. Las primeras notas de "¡Corre!" fueron suficientes para que todo el público respondiera de inmediato, cantando a una sola voz antes de que el concierto arrancara del todo. Fue uno de esos instantes que solo ocurren cuando hay años de vínculo acumulado entre un artista y su público.

Acto seguido irrumpió Joy en el escenario entre cuatro paneles XXL que lo enmarcaban como una aparición, y el dúo abrió el programa oficial con "Esto es lo que soy". Lo que vino después fue una sucesión de canciones que el público de Tegucigalpa conocía de memoria. "Ya no quiero", "Digas lo que digas", "Llegaste tú", "Chocolate" y "Lo que nos faltó decir" se cantaron con la misma intensidad que si fueran estrenos. En el número ocho de la noche llegó un popurrí acústico que reunió "Me voy," "Respirar", "Valió la pena" y "Mi sol", cuatro canciones que atraviesan distintas etapas de la carrera del dúo y que, juntas, trazaron en pocos minutos una línea de tiempo emocional que el auditorio siguió con los ojos cerrados.

El punto más alto de la noche llegó cerca de las 10:30. El escenario se llenó de cinco mariachis y el concierto derivó hacia un popurrí ranchero que arrancó los gritos más largos de toda la función. Fue una de esas secuencias que solo funcionan cuando el intérprete conoce bien a su público y no teme cruzar fronteras de género. El Coliseum respondió con una ovación que tardó en apagarse. La segunda mitad del concierto fue más íntima y, si cabe, más intensa. "Un besito más", "Con quién se queda el perro", "Ecos de amor," "Tanto, Llorar", "La de la mala suerte", "Te esperé" y "3am" se sucedieron con apenas pausas para respirar. Entre el auditorio había carteles, había cintas alusivas y había gente que lloraba sin disimulo. El ruido era ensordecedor. Se le cantó al despecho, al desamor y al amor con la misma convicción. El público era mayoritariamente joven pero claramente generacional, formado por personas que crecieron con estas canciones y que el viernes las reclamaron como propias una vez más. Jesse y Joy recibieron esa energía y la devolvieron multiplicada.