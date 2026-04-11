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“Corre”, “Dueles” y “La de la mala suerte”: lo mejor de la noche con Jesse & Joy en Tegucigalpa

Con lágrimas en sus mejillas y cantando a todo pulmón, capitalinos vivieron ayer su mejor experiencia con el gran repertorio preparado para la gran noche en el Nacional de Ingenieros Coliseum

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 07:33
“Corre”, “Dueles” y “La de la mala suerte”: lo mejor de la noche con Jesse & Joy en Tegucigalpa
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El concierto del dúo Jesse & Joy dejó momentos memorables para sus seguidores, especialmente durante la interpretación de algunos de sus temas más reconocidos. Canciones como “Corre”, “Un besito más” y “La de la mala suerte” sacaron lágrimas del corazón. Así se vivió el concierto:

Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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El dúo mexicano Jesse & Joy estuvo en Honduras con su gira “El Despecho Tour”, donde cientos de capitalinos dejaron su voz en cada canción.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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¿Con quién se queda el perro?” puso a gritar al público, que entre aplausos y emoción recibió a los mexicanos en tierras hondureñas.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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La conexión entre los artistas y la audiencia fue evidente durante todo el concierto, que ofreció momentos de lágrimas con este gran repertorio.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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Desde los primeros acordes, el público reaccionó con entusiasmo, acompañando cada interpretación con aplausos y coreando cada letra. Y claro, la felicidad de ellos en sus rostros lo demostró todo.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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“El Despecho Tour” ofreció la mejor presentación en el Coliseo Nacional de Ingenieros, con temas como “¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “La de la Mala Suerte”, “Dueles”, “Chocolate”, “¿Con Quién se Queda el Perro?”, “Un Besito más” y otros.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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El concierto también incorporó un segmento de música regional mexicana con covers del cantante Pepe Aguilar.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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También interpretaron temas de su más reciente material discográfico, titulado "Lo que nos faltó decir".

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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Desde las graderías, los capitalinos posaron para las cámaras de EL HERALDO, demostrando su entusiasmo previo al gran show musical.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDOA
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Un concierto, varias vibras: entusiasmo, melancolía, felicidad... una noche llena de emociones inolvidables.

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“¡Hoy cumplo amor, ¿me cantan, profis?” fue uno de los carteles que se observó desde el público.

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El proyecto musical inició en 2005 y desde entonces ha logrado posicionarse como uno de los referentes del pop latino, con múltiples reconocimientos y una sólida presencia en plataformas digitales.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO
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