Hondureño Dereck Moncada recibe reconocimiento en Suiza tras golazo en Conference League

Lugano, Suiza.- Dereck Moncada continúa ganándose los reflectores en el fútbol de Suiza y esta vez fue distinguido por el FC Lugano con el premio al mejor gol del mes de agosto. El conjunto suizo compartió en sus redes sociales el video de la anotación que fue elegida por sus aficionados, una espectacular definición del joven atacante hondureño. La acción ocurrió al minuto 79 durante el playoff de la Conference League frente al Maccabi Tel-Aviv. Moncada recuperó la pelota sobre la banda, aceleró hacia el área, se perfiló hacia el centro y sacó un potente remate cruzado que terminó lejos del alcance del guardameta rival.

El tanto tuvo un valor especial para el conjunto de Ticino, ya que fue determinante para que el Lugano lograra superar la eliminatoria y sellara su boleto a la fase de liga de la Conference League. Ahora, semanas después de aquella noche europea, el club decidió reconocer nuevamente la importancia de la anotación al convertirla en su gol del mes. "Felicidades Dereck. Dereck Moncada ha ganado el gol del mes para agosto. Nunca nos cansaremos de ver este gran gol que decidió la eliminación en los playoffs contra Maccabi Tel-Aviv", escribió el FC Lugano en sus plataformas digitales al anunciar el reconocimiento para el futbolista catracho.