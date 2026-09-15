Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid triunfa y acecha al Barcelona

Madrid, España.- ¡La pelea está cada vez mejor! El Real Madrid de Mourinho sufrió más de la cuenta y este martes 15 de septiembre firmó un nuevo triunfo como visitante para seguir dando la pelea en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027. Como parte de la jornada 6, la institución blanca visitó el Estadio Martínez Valero para medirse al Elche. Ahí pasaron apuros en la segunda etapa del duelo, pero firmaron un valioso 2-3 fuera de casa, resultado que le permite seguirle los pasos de cerca al Barcelona.

La escuadra comandada por Hansi Flick es líder con 15 unidades en 5 partidos y cuentan con su partido pendiente en esta sexta fecha ante el Racing de Santander. En la segunda posición se mantiene el Real Madrid con los mismos 15, pero con un duelo más en lo que va del campeonato liguero: solo tienen una derrota ante el Betis (1-0). Y son precisamente los verdiblancos quiénes le pisan los talones, ya que tienen 13 puntos y en esta fecha se miden al Getafe el jueves 17. En el cuarto puesto continúa el Alavés, que este martes perdió ante el Valencia (0-1), con 10 unidades. El Atlético de Madrid es quinto y Sevilla sexto, ambos con el mismo puntaje.

El Deportivo es séptimo con 9, pero este miércoles mide sus fuerzas ante el Sevilla, en busca de seguir dando la sorpresa en la Liga Española. Le siguen RCD Espanyol, Athletic, Racing de Santander, Osasuna, Real Sociedad y Rayo Vallecano con 7 unidades.

Tabla de posiciones



