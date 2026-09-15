Elche vs Real Madrid EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de LaLiga de España

Elche, España.- El Real Madrid afronta un nuevo reto fuera de casa. En su estreno lejos del Santiago Bernabéu, ante el Espanyol, consiguió los tres puntos en el último minuto y en su segundo encuentro cayó ante el Betis. Este martes visita a un Elche que llega tras conseguir un valioso punto en San Mamés ante el Athletic Club, pero que aún no sabe lo que es sumar como local.

Un Real Madrid acostumbrado en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a golear en el Santiago Bernabéu, y también a los pitos. Las dos caras del equipo no las perdona una afición que va a encadenar dos años sin títulos. La exigencia es máxima y los cuatro goles anotados en los partidos ante Real Madrid, Málaga y Rayo Vallecano contrastan con las dificultades lejos de su estadio.

Estas las debe dejar atrás un Real Madrid que afronta una semana clave antes del parón internacional. Visita al Elche, donde empató a dos la pasada temporada, y el domingo el gran derbi ante el Atlético de Madrid en un estadio Metropolitano, en el que fue goleado hace un año (5-2).

Dos partidos fuera de casa vitales para seguir la estela de un FC Barcelona que sí mantiene el pleno de victorias, por lo que aventaja en tres puntos al Real Madrid en la pugna por el título.

Semana de derbi pero acuñando las palabras que hizo famosas, precisamente, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid: partido a partido.

Por ello, Mourinho no planea dar descanso a ninguna de sus tres estrellas en ataque. Mbappé, Vinícius y Bellingham van a por el pleno de titularidades en el primer tramo de la temporada. Los tres parecen haber encontrado su mejor acomodo, en su tercera temporada en el Real Madrid, y el técnico portugués les ve bien para volver a ser de la partida.

Una condición de titular que recuperará Arda Güler. Suplente ante el Rayo Vallecano, salió al terreno de juego los últimos 15 minutos y cambió el partido. De un Real Madrid sin control ni ideas para frenar a un Rayo que con 3-1 apretaba por el empate a jugar al ritmo que marcó el turco, futbolista diferencial en la plantilla madridista.

Con los cuatro puestos de arriba copados, en el doble pivote apunta a repetir Bernardo Silva mientras que Eduardo Camavinga y Fede Valverde -quien fue sustituido al descanso para evitar riesgo de lesión ante el Rayo- en la disputa por el otro lugar.

En defensa, Mourinho cambiaría sus laterales: Trent por Dumfries y Cucurella por Carreras -quien forzó un penalti y marcó un gol ante el Rayo- en su ya habitual rotación. También en el centro de la zaga Den Huijsen entrará por Antonio Rüdiger. Y la portería para otro indiscutible: Thibaut Courtois.

Enfrente, el Real Madrid tendrá a un Elche que aún no sabe lo que es ganar esta temporada ni puntuar como local. El conjunto ilicitano, que sólo ha sumado dos puntos, llega algo reforzado al partido tras el empate de la pasada jornada en San Mamés.

Tras el resultado positivo logrado en Bilbao, todo apunta a que el técnico argentino Martín Anselmi protegerá de nuevo a su equipo en defensa para evitar correr riesgos y ser penalizado al contragolpe.

Fede Redondo, hijo del exmadridista Fernando Redondo, se mantendrá en el eje de la defensa tras su gran partido en San Mamés, así como el israelí Roy Revivo, uno de los últimos fichajes.

La principal duda está en el carril derecho, donde Tete Morente y Rubén Sánchez pugnarán por la plaza. Thomas Lemar, fichaje estrella, volverá a arrancar desde el banquillo, tal y como ha sucedido en los dos últimos partidos.

El Elche sólo cuenta para este encuentro con la baja de Yago de Santiago, que sigue recuperándose de una intervención de rodilla realizada al final del pasado curso.