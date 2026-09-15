Colegialas ponen a bailar a Shin Fujiyama en los desfiles patrios 2026

Shin Fujiyama, como un catracho más, bailó los ritmos tradicionales de Honduras durante los desfiles del bulevar Suyapa en Tegucigalpa, en el marco de los 205 años de independencia patria. Aquí una secuencia de su participación.
Este martes 15 de septiembre de 2026 las calles de Honduras se llenaron de ambiente festivo, celebrando los 205 años de independencia del país. Bandas, cuadros de danza, de palillonas, pomponeras y diversos sectores de la sociedad desfilaron con orgullo.
Y en el recorrido en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, rumbo al Estadio Nacional, la cámara de EL HERALDO captó a Shin Fujiyama, el reconocido influencer japonés, que lleva más de 15 años viviendo en Honduras y construyendo escuelas en el país.
La alegría de los hondureños fue evidente al verlo, ya que por su acción loable en el país se ha convertido en un personaje muy querido y admirado.
Muchos aprovecharon para tomarse fotos con él y pedirle un abrazo. Los niños son sus principales fanáticos, ya que ha construido más de 100 escuelas en diferentes partes del país.
Una de las palillonas que se encontraba cerca de él decidió sacarlo a bailar y Fujiyama, aunque nervioso, aceptó.
La hermosa bastonera del Instituto Polivalente Germania le mostró algunos de sus pasos y Shin intentó seguirle el ritmo, deleitando al público presente en el sector.
Habitualmente, Fujiyama participa en los desfiles de la zona norte de Honduras, ya que es el lugar donde decidió vivir, pero en esta ocasión sorprendió al dejarse ver en los desfiles de la capital.
El altruista y creador de contenido vistió una camiseta con la bandera de Honduras en el pecho, como símbolo de su amor por el país, donde también formó una familia con una hondureña, con quien tuvo una preciosa bebé, llamada Sofía.
Pese a no tener habilidad en el manejo de la batuta, el querido influencer regaló uno de los momentos más divertidos de la jornada.