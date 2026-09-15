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Anillos de seguridad dentro y fuera del estadio resguardan desfiles patrios

Con despliegue militar y policial en el estadio nacional como en los alrededores del bulevar Suyapa, la Secretaría de Seguridad busca mantener un ambiente agradable en los desfiles patrios

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 08:42
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Con la inspección previo a ingresar al estadio nacional, las autoridades de la Secretaría de Seguridad buscan garantizar el orden durante los desfiles patrios.

 Fotos: EL HERALDO.
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Los controles de seguridad se hicieron efectivos en cada uno de los accesos al coloso capitalino, así como en las áreas destinadas a los medios de comunicación.

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Tanto en la parte interna como externa del estadio nacional permanecen desplegados elementos de la Policía Nacional.
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Los bolsos y mochilas de la población son revisadas al ingreso al estadio con el fin de evitar la introducción de objetos prohibidos.
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La seguridad desplegada en todo el trayecto permite además brindar asistencia a la población.
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Agentes policiales femeninas realizan la revisión de ciudadanas al momento de ingresar al estadio nacional para disfrutar de la presentación de los colegios.
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También en todo el trayecto entre Plantas Tropicales y el estadio nacional hay presencia policial y militar.
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Los uniformados están desplegados para brindar acompañamiento y un ambiente festivo a la población que acude a disfrutar de los desfiles.
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Hasta media mañana de este martes 15 de septiembre el ambiente en los desfiles patrios ha sido agradable.
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El ambiente es propicio para que las familias puedan disfrutar de algún platillo en medio de los desfiles.
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La seguridad permite a la población poder disfrutar de los eventos de la celebración patria.

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Como parte de la asistencia a la población que acude a los desfiles, las autoridades dispusieron de puestos de primeros auxilios para atender a personas que se sientan mal durante los desfiles.
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