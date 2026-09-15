Anillos de seguridad dentro y fuera del estadio resguardan desfiles patrios

Con la inspección previo a ingresar al estadio nacional, las autoridades de la Secretaría de Seguridad buscan garantizar el orden durante los desfiles patrios.
Los controles de seguridad se hicieron efectivos en cada uno de los accesos al coloso capitalino, así como en las áreas destinadas a los medios de comunicación.
Tanto en la parte interna como externa del estadio nacional permanecen desplegados elementos de la Policía Nacional.
Los bolsos y mochilas de la población son revisadas al ingreso al estadio con el fin de evitar la introducción de objetos prohibidos.
La seguridad desplegada en todo el trayecto permite además brindar asistencia a la población.
Agentes policiales femeninas realizan la revisión de ciudadanas al momento de ingresar al estadio nacional para disfrutar de la presentación de los colegios.
También en todo el trayecto entre Plantas Tropicales y el estadio nacional hay presencia policial y militar.
Los uniformados están desplegados para brindar acompañamiento y un ambiente festivo a la población que acude a disfrutar de los desfiles.
Hasta media mañana de este martes 15 de septiembre el ambiente en los desfiles patrios ha sido agradable.
El ambiente es propicio para que las familias puedan disfrutar de algún platillo en medio de los desfiles.
La seguridad permite a la población poder disfrutar de los eventos de la celebración patria.
Como parte de la asistencia a la población que acude a los desfiles, las autoridades dispusieron de puestos de primeros auxilios para atender a personas que se sientan mal durante los desfiles.