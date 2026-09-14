Fichajes: Hondureño preocupa, millones de Real Madrid y exBarcelona jugará con Neymar

Mientras tanto, uno de los grandes movimientos del fútbol brasileño en este 2026 tiene como protagonista a Philippe Coutinho, quien regresa a su país para vestir la camiseta del Santos. El experimentado mediapunta, de 34 años y con pasado en clubes como Barcelona y Liverpool, llega para cubrir una necesidad ofensiva del conjunto paulista. Santos buscaba una alternativa para la zona de creación luego de la lesión muscular tipo 2B sufrida por Neymar en el recto anterior del muslo derecho. De esta manera, dos futbolistas que compartieron etapas en las categorías inferiores de Brasil vuelven a encontrarse ahora como compañeros.