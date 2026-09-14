Fichajes: Hondureño preocupa, millones de Real Madrid y exBarcelona jugará con Neymar

Delantero hondureño sorprende y el exjugador de Barcelona que jugará con Neymar. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Liverpool continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo extremo derecho que pueda convertirse en una alternativa de garantías para Mohamed Salah. Los ‘Reds’ ya incorporaron a Víctor Muñoz y Bradley Barcola, pero ambos futbolistas han demostrado que se sienten más cómodos actuando por la banda izquierda, por lo que la entidad inglesa todavía considera necesario reforzar específicamente el costado derecho.
Mientras tanto, uno de los grandes movimientos del fútbol brasileño en este 2026 tiene como protagonista a Philippe Coutinho, quien regresa a su país para vestir la camiseta del Santos. El experimentado mediapunta, de 34 años y con pasado en clubes como Barcelona y Liverpool, llega para cubrir una necesidad ofensiva del conjunto paulista. Santos buscaba una alternativa para la zona de creación luego de la lesión muscular tipo 2B sufrida por Neymar en el recto anterior del muslo derecho. De esta manera, dos futbolistas que compartieron etapas en las categorías inferiores de Brasil vuelven a encontrarse ahora como compañeros.
En España, el futuro de Endrick continúa generando comentarios ante las versiones que apuntan a una posible salida del Real Madrid. Sin embargo, el entorno del joven delantero mantiene su atención puesta en el conjunto blanco.
En Alemania existe confianza alrededor de la continuidad de Harry Kane. Según Team Talk, el Bayern Múnich considera que existen buenas posibilidades de que el delantero inglés extienda su contrato y permanezca durante varios años más en el club. El vínculo actual del atacante termina en junio de 2027, pero la entidad bávara pretende llegar a un acuerdo para asegurar su continuidad.
En Inglaterra también llamó la atención la situación de Richarlison. Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, fue tajante al señalar que el delantero brasileño no tendrá minutos con el equipo incluso si se encuentra disponible para jugar. El futbolista cuenta con propuestas procedentes del fútbol brasileño y todo apunta a que el club londinense no lo considera parte de sus planes.
Ermedin Demirovic, atacante del Stuttgart ha despertado el interés de varios clubes. De acuerdo con Ekrem Konur, el bosnio aparece entre los principales objetivos del AC Milan para el próximo mercado de enero, mientras que sus actuaciones recientes han sido seguidas de cerca por los ojeadores del conjunto italiano. Además, Rúben Amorim considera al delantero como una de las principales opciones para reforzar su línea ofensiva.
La situación de David Alaba tampoco pasa desapercibida. El defensor se encuentra actualmente sin equipo y, además, quedó fuera de la convocatoria de Austria realizada por el seleccionador Ralf Rangnick. El experimentado futbolista atraviesa así un momento complicado, mientras continúa a la espera de definir su futuro profesional.
En Italia, la Lazio volvió a mover sus piezas alrededor de Mauro Icardi. El delantero argentino ya había estado en la agenda del club durante el pasado mercado de fichajes y ahora la entidad romana ha intensificado nuevamente los contactos para conocer las condiciones de una posible operación.
Álvaro Morata, por su parte, tuvo una noche complicada en su estreno en Segunda División. El delantero español se vio condicionado por el mal momento que atraviesa el Leganés y tuvo una participación bastante discreta. Apenas entró en contacto con el balón en 23 ocasiones y solamente cuatro de esos toques se produjeron dentro del área rival.
También destaca el crecimiento de Owen Emeka, quien se convirtió en el segundo goleador más joven en la historia del Granada, únicamente por detrás de Manuel Almagro. El futbolista renovó su contrato en abril hasta 2031, dos meses después de haber despertado el interés del Málaga. Su proyección también llamó la atención del Real Madrid, que en su momento siguió de cerca sus actuaciones.
En otro de los datos llamativos del fútbol europeo, los doce suplentes que José Mourinho tuvo a disposición durante el encuentro frente al Rayo Vallecano reunían un valor de mercado de 537 millones de euros. La cifra es tan elevada que supera el valor conjunto de 17 plantillas de Primera División.
El Bayern Múnich, entretanto, no tendría intención de entrar en la pelea por Rayan Cherki. El centrocampista francés, actualmente en las filas del Manchester City, no figura entre las prioridades del conjunto alemán para reforzar su plantilla.
Quien sí está dispuesto a competir por un jugador de la Roma es el Liverpool. El conjunto inglés estaría preparado para plantar cara al Chelsea en la carrera por Manu Koné, centrocampista que ha despertado el interés de ambos clubes y que podría convertirse en uno de los nombres destacados del próximo mercado.
Otro futbolista que aparece en el radar de varios equipos ingleses es Geny Catamo. Según Team Talk, el extremo mozambiqueño está siendo seguido por diferentes clubes de la Premier League de cara al mercado invernal. Sunderland aparece entre los principales interesados, aunque tendrá competencia de Newcastle, Brighton, Brentford y Nottingham Forest. El jugador de 25 años cuenta con una valoración de 25 millones de euros en Transfermarkt.
El Bayern también continúa pendiente de Florian Wirtz, pese a que el internacional alemán pertenece actualmente al Liverpool. De acuerdo con TalkSport, el interés del conjunto bávaro por el centrocampista se mantiene vigente y la entidad alemana sigue atenta a cualquier movimiento relacionado con su situación.
Finalmente, el delantero hondureño Antony ‘Choco’ Lozano continúa sin equipo después de su salida del Santos Laguna. Hasta este momento no se han producido avances concretos sobre su próximo destino. Marathón llegó a aparecer como una posibilidad para el atacante catracho, pero por ahora no existe ningún acuerdo cerrado y Lozano continúa como agente libre.