Familia presidencial engalana el estrado principal durante los desfiles patrios

El presidente Nasry Asfura estuvo acompañado por sus familiares durante los actos conmemorativos por el aniversario de la independencia de Honduras.
Los integrantes de la familia del presidente Nasry Asfura lucieron elegantes atuendos durante la jornada de celebración de la independencia.
El azul predominó entre los atuendos tanto de la Primera Dama, Lissette del Cid, como de las hijas y nietas del presidente.
Los integrantes de la familia presidencial lucieron vestimenta en tonos azules, acordes con los colores y el ambiente de la celebración patria.
El blanco fue otro de los tonos elegidos por las hijas del mandatario, así como por la esposa del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Nasry Asfura compartió la jornada de independencia junto a sus familiares, quienes participaron en la celebración de este 15 de septiembre.
El presidente Nasry Asfura compartió los actos conmemorativos junto a su familia, que lució atuendos elegantes para la ocasión.
La Primera Dama optó por un diseño de dos piezas en azul intenso, con un lazo al costado y falda corte sirena a media pantorrilla.
Quien también llamó la atención con su atuendo es la hija mayor del mandatario, Monique Asfura.
Ella lució este vestido entallado en color blanco hueso que acompañó con un sobrio sombrero.
Las nietas del gobernante también estuvieron presentes y se ganaron el cariño de quienes asistieron a los actos conmemorativos.