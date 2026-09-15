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Familia presidencial engalana el estrado principal durante los desfiles patrios

Vestidos elegantemente y con atuendos en tonos azules acordes con la jornada patria, los integrantes de la familia presidencial destacaron durante la ceremonia.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:10
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El presidente Nasry Asfura estuvo acompañado por sus familiares durante los actos conmemorativos por el aniversario de la independencia de Honduras.

Fotos: EL HERALDO.
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Los integrantes de la familia del presidente Nasry Asfura lucieron elegantes atuendos durante la jornada de celebración de la independencia.
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El azul predominó entre los atuendos tanto de la Primera Dama, Lissette del Cid, como de las hijas y nietas del presidente.
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Los integrantes de la familia presidencial lucieron vestimenta en tonos azules, acordes con los colores y el ambiente de la celebración patria.

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El blanco fue otro de los tonos elegidos por las hijas del mandatario, así como por la esposa del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

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Nasry Asfura compartió la jornada de independencia junto a sus familiares, quienes participaron en la celebración de este 15 de septiembre.
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El presidente Nasry Asfura compartió los actos conmemorativos junto a su familia, que lució atuendos elegantes para la ocasión.
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La Primera Dama optó por un diseño de dos piezas en azul intenso, con un lazo al costado y falda corte sirena a media pantorrilla.
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Quien también llamó la atención con su atuendo es la hija mayor del mandatario, Monique Asfura.
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Ella lució este vestido entallado en color blanco hueso que acompañó con un sobrio sombrero.
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Las nietas del gobernante también estuvieron presentes y se ganaron el cariño de quienes asistieron a los actos conmemorativos.
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