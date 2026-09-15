Marco Rubio felicita a Honduras por 205 años de independencia: "EUA permanece a su lado"

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Honduras por la celebración de los 205 años de independencia.
En un mensaje a través de redes sociales, Rubio recordó que "esta fecha honra los principios perdurables de la libertad y justicia que continúan guiando a Honduras hacia el futuro".
El funcionario estadounidense dijo que Honduras permanece al lado de Estados Unidos como miembro fundador del Escudo de las Américas, en "defensa de la soberanía democrática en todo nuestro hemisferio".
"Nuestra naciones comparten una alianza basada en respeto mutuo y en compromiso con la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos", dijo Rubio.
Además, reconoció el liderazgo del presidente hondureño Nasry Asfura en el avance de prioridades compartidas, como fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el crimen transnacional y ampliar las oportunidades económicas de los pueblos.
"Mientras los hondureños conmemoran con orgullo este día, Estados Unidos permanece a su lado en la búsqueda de un futuro más seguro y próspero", puntualizó.
Honduras celebra este martes 15 de septiembre 205 años de independencia y soberanía, en una fiesta marcada por coloridos desfiles en diferentes ciudades del país.
“Hoy conmemoramos un momento que cambia para siempre la historia de nuestro pueblo, la independencia de todos los pueblos hermanos de Centroamérica y muy especialmente aquí hoy, Honduras”, dijo Asfura en el inicio del evento, frente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres, con democracia, capaces de decidir por su propio destino y de una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo”, manifestó.
Durante su discurso, Asfura señaló que la independencia no debe entenderse únicamente como una fecha de celebración, sino también como una responsabilidad para las generaciones actuales.
Asimismo, recordó a quienes soñaron con una Centroamérica democrática, fuerte y unida, y planteó la necesidad de reflexionar sobre las acciones que se realizan actualmente en beneficio de las próximas generaciones.