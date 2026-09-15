“Honduras nos une”: el mensaje de Asfura por los 205 años de independencia

Tegucigalpa, Honduras.- El trabajo por las familias hondureñas, la generación de oportunidades y la unidad nacional fueron destacados por el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en su mensaje con motivo de los 205 años de independencia de Honduras. A través de una publicación en redes, el mandatario resaltó que Honduras es una nación libre, soberana e independiente, con una gran historia que debe ser honrada por sus ciudadanos.

“Pero la independencia también se honra trabajando”, expresó Asfura, al destacar la importancia del esfuerzo diario para contribuir al desarrollo del país. El presidente señaló que ese trabajo debe estar enfocado en el bienestar de las familias hondureñas y en la generación de más oportunidades para la población.

“Trabajando por nuestras familias. Trabajando por más oportunidades. Trabajando para que Honduras salga adelante”, manifestó. Asimismo, Asfura destacó las capacidades de los hondureños y su disposición para contribuir al crecimiento nacional mediante el trabajo y la producción. “Tenemos una gran nación. Tenemos gente que quiere trabajar, producir y hacer las cosas bien”, afirmó el mandatario. En su mensaje, el presidente también aseguró que existe un rumbo y un plan para el país, además de un equipo que trabaja diariamente para cumplir con Honduras.