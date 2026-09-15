Incidente entre policías y manifestante interrumpe discurso de independencia de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Un momento de tensión se registró este 15 de septiembre en las inmediaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde el presidente Nasry Asfura pronunciaba su discurso con motivo de los 205 años de independencia de Honduras. Durante el acto, agentes de la Policía Nacional intentaron retirar del lugar a la manifestante Floridalia Aguilar, quien se presentó en el lugar cargando una pancarta con la leyenda "Artículo 1: la salud, derecho humano". Ella, quien se autodenomina como doctora, se ha convertido en un personaje reconocido por sus peculiares maneras de protestar en eventos públicos: siempre usando trajes de baño para llamar la atención de los ciudadanos. En medio de la intervención de Asfura, algunas agentes de la Policía intentaron retirarla de la zona, pues ella gritaba consignas en reclamo al gobierno. Aguilar reaccionó con patadas y golpes mientras los policías intentaban desalojarla de la zona.

La situación ocurrió mientras se desarrollaba el discurso del mandatario, quien al percatarse del incidente pidió a los agentes que no retiraran a la manifestante. ""Dejénmela, por favor, por favor, por favor, déjenla", dijo el presidente desde el estrado principal. El momento quedó registrado en video y generó atención entre las personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

La intervención policial se produjo mientras se desarrollaban las actividades oficiales por el aniversario de la independencia en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, en una jornada en la que distintos sectores se congregaron para participar o manifestarse en los alrededores de los actos conmemorativos. Finalmente, la Policía desistió de retirarla y ella permaneció en la zona protestando. El equipo de EL HERALDO pudo hablar con ella y preguntarle qué exige, a lo que respondió: "Nuestro presidente actual fue el mejor alcalde de la capital hondureña, fue excelentísimo alcalde mi presidente actual, entonces sabemos que a él nada le cuesta en menos de 24 horas pagarle a los doctores, que los doctores vuelvan a sus centros de trabajo, sean hospitales o centros de salud y que los pacientes acudan, fácil", en alusión a que varios médicos han denunciado el incumplimiento de acuerdos laborales por parte de la Secretaría de Salud (Sesal) y el gobierno y además por la falta de pago de salarios atrasados de hasta ocho meses para miles de galenos.