Definen listado de centros educativos para los desfiles patrios en la capital

Tegucigalpa, Honduras. -Los colores azul y blanco volverán a inundar las calles de la capital durante los desfiles del 15 de septiembre, cuando miles de estudiantes de educación media participen en la conmemoración del 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip-2026) ya tiene el listado completo de los centros educativos que participarán en los tradicionales desfiles patrios, organizados por bloques y distritos educativos para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.
Cada año, los hondureños recuerdan el 15 de septiembre de 1821, fecha en que las provincias de Centroamérica proclamaron su independencia de la Corona española, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa histórica del país.
Como es tradición, el Estadio Nacional José de la Paz Herrera será el escenario principal donde desfilarán bandas de guerra, pelotones, palillonas, pomponeras y estudiantes que durante varios meses se preparan para rendir homenaje a la patria.
Los ensayos ya comenzaron en distintos centros educativos de Tegucigalpa y Comayagüela, donde alumnos y docentes afinan cada detalle de las presentaciones que mostrarán durante la fiesta cívica.
El primer bloque corresponde a los distritos educativos 4 y 8, con la participación de los institutos Monterey, Polivalente Germania, Alfonso Guillén Zelaya, Salem Sucot, Cultura Nacional Sur, Mary de Flores, Tecnológico Juan Pablo, Beraca, Del Valle, Liceo Kjokma, Liceo Heiner Reyes y Tecnológico Centroamericano.
En el segundo bloque desfilarán los centros de los distritos 13, 11, 7 y 14. Entre ellos figuran el Tecnológico en Electricidad, Saúl Zelaya Jiménez, Adriana de Valerio, Santa Mónica, William Penn, Cultura del Japón, Renacer, Monte Hermón, San Pablo, El Bosque, Desarrollo Sostenible y Técnico Cultura Popular.
El tercer bloque estará integrado por los distritos 6 y 12 con los institutos Cultura Nacional y Cultura Nacional School, Liceo San Juan, Santa Catalina de Siena, República de Francia, Técnico San Martín, Vuelo de Águila, Yave Nissi, Divino Niño, Católico Santa María, Liceo Emmanuel, Laureano Salgado y Villa de los Niños.
Por su parte, el cuarto bloque reunirá a los centros educativos de los distritos 15 y 9: San Buenaventura, Superación San Francisco y Unión Europea.
El quinto bloque será el más numeroso y estará conformado por los distritos 5 y 10, con la participación de El Verbo, Mary Leonard, Blanca Adriana Ponce Ponce, Técnico Nueva Suyapa, Técnico Honduras, Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), España Jesús Milla Selva, Normal Bilingüe Pedro Nufio.
A esta lista se suman el Conservatorio Nacional de Música, Liceo Mixto Horizontes, Rafael Pineda Ponce, Técnico Los Pinos, Evangélico Hossanna, Príncipe de Asturias, Green Hill School, el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), Mixto Hibueras, Jesús Aguilar Paz, Morazán, Abelardo R. Fortín y Tecnológico Cybernet.
Y como es tradición, el Instituto Central Vicente Cáceres cerrará el desfile patrio al ser el último en recorrer el estadio, consolidándose como uno de los centros educativos más emblemáticos y representativos de Honduras; su participación es una de las más esperadas por la ciudadanía.
Durante la jornada, cada institución mostrará el trabajo realizado durante meses de preparación, especialmente en las bandas de guerra, cuadros de palillonas, pomponeras y pelotones de marcha.
Las bandas de guerra volverán a ser uno de los principales atractivos de la celebración con sus interpretaciones musicales y la sincronización de tambores, cornetas y liras.
Las palillonas y pomponeras también darán colorido al desfile con coreografías y rutinas preparadas especialmente para la fecha, mientras los pelotones demostrarán disciplina y precisión en cada recorrido.
El Cocip coordina cada año la logística de las actividades patrióticas junto con distintas instituciones del Estado para garantizar el orden y la seguridad durante las celebraciones del mes de septiembre.
Miles de familias capitalinas acostumbran asistir desde tempranas horas para observar el paso de los estudiantes, convirtiendo el desfile en una tradición que reúne a varias generaciones.
Además del componente cultural, la actividad representa meses de esfuerzo para alumnos, docentes y padres de familia, quienes colaboran en la preparación de uniformes, instrumentos musicales y presentaciones.