Definen listado de centros educativos para los desfiles patrios en la capital

Tegucigalpa, Honduras. -Los colores azul y blanco volverán a inundar las calles de la capital durante los desfiles del 15 de septiembre, cuando miles de estudiantes de educación media participen en la conmemoración del 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip-2026) ya tiene el listado completo de los centros educativos que participarán en los tradicionales desfiles patrios, organizados por bloques y distritos educativos para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.

Cada año, los hondureños recuerdan el 15 de septiembre de 1821, fecha en que las provincias de Centroamérica proclamaron su independencia de la Corona española, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa histórica del país.

Como es tradición, el Estadio Nacional José de la Paz Herrera será el escenario principal donde desfilarán bandas de guerra, pelotones, palillonas, pomponeras y estudiantes que durante varios meses se preparan para rendir homenaje a la patria.

Los ensayos ya comenzaron en distintos centros educativos de Tegucigalpa y Comayagüela, donde alumnos y docentes afinan cada detalle de las presentaciones que mostrarán durante la fiesta cívica.

El primer bloque corresponde a los distritos educativos 4 y 8, con la participación de los institutos Monterey, Polivalente Germania, Alfonso Guillén Zelaya, Salem Sucot, Cultura Nacional Sur, Mary de Flores, Tecnológico Juan Pablo, Beraca, Del Valle, Liceo Kjokma, Liceo Heiner Reyes y Tecnológico Centroamericano.