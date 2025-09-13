Con color y alegría, niños de San Pedro Sula honran a la patria en desfiles

Niños y jóvenes en San Pedro Sula rindieron homenaje a Honduras este 13 de septiembre en la antesala de los 204 años de independencia patria. Con música, danza y expresiones culturales, los pequeños amenizaron los desfiles patrios.
Las principales calles de la ciudad fueron escenario del talento estudiantil, donde cientos de alumnos de distintos centros educativos participaron con entusiasmo y civismo.
Los cuadros de palillonas y pomponeras marcaron el ritmo con coreografías llenas de energía, transmitiendo alegría al público que se dio cita para presenciar el recorrido.
Con sus vestuarios coloridos y movimientos coordinados, se convirtieron en uno de los atractivos más esperados el público.
Sus sonrisas y la sincronía en los pasos fueron parte del carisma que contagió a quienes observaban desde las aceras.
Las bandas resonaron con tambores y liras, acompañando los pasos firmes de los niños que desfilaron con disciplina y orgullo por los colores nacionales.
Además, se presentaron danzas folclóricas que resaltaron la riqueza cultural del país, combinando música, tradición y creatividad en cada una de sus interpretaciones.
Niños disfrazados de próceres patrios recordaron la historia de la independencia, llevando un mensaje de respeto y valoración hacia quienes forjaron la libertad hondureña.
Los espectadores destacaron el esfuerzo de los estudiantes y maestros, quienes prepararon durante semanas cada cuadro artístico para rendir tributo a la patria.
Los pequeños con su toque especial en las celebraciones patrias, reforzando el espíritu festivo y el orgullo nacional entre las familias que disfrutaron del desfile.