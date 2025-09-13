  1. Inicio
Con color y alegría, niños de San Pedro Sula honran a la patria en desfiles

Centros educativos de San Pedro Sula celebraron los 204 años de independencia con la participación de los pequeños en cuadros artísticos, musicales y culturales

  • 13 de septiembre de 2025 a las 09:07
1 de 10

Niños y jóvenes en San Pedro Sula rindieron homenaje a Honduras este 13 de septiembre en la antesala de los 204 años de independencia patria. Con música, danza y expresiones culturales, los pequeños amenizaron los desfiles patrios.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
2 de 10

Las principales calles de la ciudad fueron escenario del talento estudiantil, donde cientos de alumnos de distintos centros educativos participaron con entusiasmo y civismo.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
3 de 10

Los cuadros de palillonas y pomponeras marcaron el ritmo con coreografías llenas de energía, transmitiendo alegría al público que se dio cita para presenciar el recorrido.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
4 de 10

Con sus vestuarios coloridos y movimientos coordinados, se convirtieron en uno de los atractivos más esperados el público.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
5 de 10

Sus sonrisas y la sincronía en los pasos fueron parte del carisma que contagió a quienes observaban desde las aceras.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
6 de 10

Las bandas resonaron con tambores y liras, acompañando los pasos firmes de los niños que desfilaron con disciplina y orgullo por los colores nacionales.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
7 de 10

Además, se presentaron danzas folclóricas que resaltaron la riqueza cultural del país, combinando música, tradición y creatividad en cada una de sus interpretaciones.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
8 de 10

Niños disfrazados de próceres patrios recordaron la historia de la independencia, llevando un mensaje de respeto y valoración hacia quienes forjaron la libertad hondureña.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
9 de 10

Los espectadores destacaron el esfuerzo de los estudiantes y maestros, quienes prepararon durante semanas cada cuadro artístico para rendir tributo a la patria.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
10 de 10

Los pequeños con su toque especial en las celebraciones patrias, reforzando el espíritu festivo y el orgullo nacional entre las familias que disfrutaron del desfile.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
