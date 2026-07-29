Docentes rechazan nuevos lineamientos para desfiles patrios y advierten retirarse

Tegucigalpa, Honduras.- La inconformidad crece entre docentes de Francisco Morazán ante los nuevos lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y el Comité Cívico Interinstitucional Permanente de Honduras (Cocip) para la organización de los desfiles patrios del 15 de septiembre de 2026. Los maestros cuestionan la firma de un acta de compromiso que contempla sanciones para los directores en caso de incumplimiento de las disposiciones, además de restricciones sobre la cantidad de participantes, música, vestimenta y organización de las presentaciones. La directora del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), Carmen Canaca, explicó que la postura de la institución fue analizada junto al consejo de maestros, consejo técnico, Asociación de Padres de Familia y Asamblea de Padres, debido a que estas actividades también representan una inversión económica para las familias. “Nosotros habíamos determinado no desfilar y realizar una jornada cultural durante la mañana, tarde y noche del 14 de septiembre, como lo establece el Estatuto del Docente, para celebrar los años de independencia de Honduras”, manifestó Canaca. Sin embargo, la directora señaló que el instituto ya estaba preparado para participar en los actos patrios con sus grupos artísticos, palillonas, pomponeras y banda de guerra, como ocurrió el año anterior cuando desfilaron cerca de 600 estudiantes. “Nos encontramos con la sorpresa de un acta que debemos firmar, elaborada por el Cocip, donde sentimos que se violentan nuestros derechos como docentes, estudiantes y padres de familia”, afirmó la maestra. Canaca indicó que consultó con abogados sobre el documento debido a que contempla sanciones como multas del 5% al 10% del salario, suspensión laboral sin goce de sueldo e incluso la destitución del cargo para los directores que incumplan las cláusulas.

“Yo tengo 32 años de servicio y siempre he sido respetuosa de las autoridades que estén en el momento, sin importar el partido político, porque la educación no se politiza”, expresó. La directora aseguró que el Intae mantiene su disposición de participar en los desfiles, pero pidió que sea eliminada el acta con sanciones, ya que considera que afecta la labor de los directores y docentes. Uno de los puntos que genera debate es la restricción de participantes por centro educativo, debido a que los nuevos lineamientos establecen un límite de 160 personas, incluyendo estudiantes y docentes. “Nosotros el año pasado desfilamos con 600 estudiantes y participaron los docentes que quisieron acompañar la celebración del 15 de septiembre”, recordó Canaca. Por su parte, Gerardo Solano, encargado de Comunicaciones del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) y responsable del área de investigación educativa, manifestó que existe preocupación entre el magisterio por las medidas establecidas. “Muchos docentes no quieren participar en los desfiles patrios debido a los lineamientos emitidos por las autoridades educativas, porque consideran que el compromiso firmado representa una amenaza”, explicó.

Solano señaló que la posibilidad de sanciones económicas, suspensión laboral o pérdida de la plaza ha provocado que varios directores analicen no participar en las actividades cívicas. “Esta situación nunca se había presentado de esta manera. Para evitar posibles sanciones, muchos docentes y directores han decidido que sus centros no desfilarán”, afirmó. Según Solano, el malestar alcanza a maestros de prebásica, básica y media que imparten clases en el departamento de Francisco Morazán. Por su parte, el maestro del Instituto Central Vicente Cáceres, Marco Tulio Funes, cuestionó el contenido del documento enviado a los directores, al considerar que contiene medidas que generan temor entre los responsables de los centros educativos. “Es un oficio que encierra seis puntos donde prácticamente todos son amenazas: que si no cumple con el vestuario, la música, los trajes, las canciones, los ritmos y colores”, señaló.