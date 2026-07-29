"Nos puso en una situación de gran vulnerabilidad": Dagoberto tras requerimiento contra Roosevelt

Tegucigalpa, Honduras.- Dagoberto Rodríguez fue uno de los periodistas que sufrió "ataques" durante el ejercicio de su profesión bajo la gestión del ahora exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. El Ministerio Público presentó este miércoles 29 de julio un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. Tras conocerse el proceso legal, el periodista Dagoberto Rodríguez Coello se pronunció sobre la acusación que ahora enfrenta el exjerarca militar.

"En un momento en que estábamos en una intensa polarización política, producto de las elecciones del año pasado, y luego de esta publicación que hizo en el periódico digital de las Fuerzas Armadas, calificando a su servidor, al periodista Rodrigo Wong Arévalo y al presidente del Colegio de Periodistas, Juan Carlos Sierra, como 'sicarios de la verdad', nos puso en una situación muy alta de vulnerabilidad", dijo a Hoy Mismo Rodríguez. "Este señalamiento, esta estigmatización, calificándonos como asesinos, porque sicario es una palabra muy fuerte que tiene que ver con alguien a quien le pagan por cometer un asesinato, y el hecho de tildarnos de 'sicarios de la verdad' en un momento tan crítico que enfrentaba el país nos puso en una situación muy grande de vulnerabilidad", cuestionó Rodríguez. Además, recordó que esa situación puso en "peligro nuestra integridad física, la integridad de nuestras familias y la labor que realizamos como periodistas". Rodríguez recordó que un día antes de la publicación de la portada del periódico digital de las Fuerzas Armadas, cuyo titular principal decía "Sicarios de la verdad", había recibido el Premio Álvaro Contreras.