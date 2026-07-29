"Actuamos bajo la libertad de expresión": Roosevelt Hernández sigue negando acusaciones por ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el requerimiento fiscal presentado en su contra por el Ministerio Público (MP), el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, aseguró que no tiene "ningún problema" en comparecer ante las autoridades y negó haber responsabilizado a la Dirección de Relaciones Públicas de la institución por los ataques contra periodistas. Hernández afirmó desconocer el requerimiento fiscal; sin embargo, aseguró que se pone a disposición de las autoridades en caso de tener que presentarse al proceso judicial. "Si el Ministerio Público me requiere, yo perfectamente me aboco si ellos mandan la nota. Yo estoy llevando una vida normal, tranquila, no tengo ningún problema", manifestó.

El exjerarca militar sostuvo que el caso está relacionado con la libertad de expresión y defendió las publicaciones realizadas durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas. Admitió haber calificado como "sicario de la verdad" al periodista Rodrigo Wong Arévalo, luego de que este denunciara presuntos movimientos irregulares de fondos de la institución militar hacia una empresa, algo que calificó como falso. "Nosotros apelamos a la libertad de expresión. Dijimos que era una falsedad, que estaban falseando y matando la verdad", dijo. El también exsecretario de Defensa rechazó las versiones que lo señalan de haber atribuido la responsabilidad de los ataques contra la prensa a la oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. "Yo ya di mis declaraciones y lo que están hablando de que yo le eché la culpa a Relaciones Públicas es falso, totalmente falso. Es una falacia lógica".

CPH llama "cobarde" a Roosevelt Hernández

Ayer, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) calificó de "cobarde" a Roosevelt, al considerar que intentó deslindarse de responsabilidad señalando a la Dirección de Relaciones Públicas y al coronel Erwin Robert Lara Franco como responsables de los contenidos difundidos por el medio digital institucional de las Fuerzas Armadas. Este miércoles, el MP presentó un requerimiento fiscal contra Roosevelt a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, como resultado de una investigación por presuntos ataques a la libertad de prensa y de expresión.

Ataque a la prensa

El requerimiento surge tras denuncias relacionadas con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en el periódico digital de las Fuerzas Armadas, las cuales formaban parte de una campaña de desacreditación contra comunicadores y medios de comunicación, según periodistas y el CPH. El expediente incluye denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, así como testimonios de personas vinculadas con el caso.