Educación confirma que 55 colegios participarán en los desfiles patrios en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles patrios de este año contarán con una menor participación de centros educativos en comparación con 2025. De los 60 colegios invitados, 55 confirmaron su asistencia, informó la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta. La cifra representa una reducción frente a los 78 institutos que desfilaron durante las celebraciones patrias del año pasado, es decir, 23 centros educativos menos. La Secretaría de Educación indicó que la participación de los centros educativos es completamente voluntaria y que ninguna institución está obligada a integrarse a los actos cívicos.

Según las autoridades, esta medida busca evitar que las familias asuman gastos adicionales relacionados con la preparación de los estudiantes para los desfiles. Entre los cambios anunciados para este año también figura la música que acompañará los recorridos. La ministra informó que durante los desfiles únicamente se interpretará música hondureña de carácter folclórico, con el objetivo de fortalecer el sentido cívico y promover las expresiones culturales nacionales. Asimismo, la Secretaría de Educación confirmó que este año no se realizará la tradicional exhibición de paracaidismo de las Fuerzas Armadas, actividad que había formado parte de las celebraciones patrias en años anteriores.

Las autoridades señalaron que estos ajustes forman parte de la organización prevista para los actos del próximo 15 de septiembre, que ya se encuentran en etapa de planificación. Aunque cinco de los 60 colegios invitados no confirmaron su participación, la Secretaría de Educación no detalló las razones por las cuales decidieron no asistir a los desfiles. Con el propósito de conocer cuáles son los centros educativos que no participarán en las actividades, EL HERALDO solicitó el listado oficial a las autoridades educativas.