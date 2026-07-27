Alcaldía anuncia nuevas obras viales para mejorar calles en zona rural del DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la coordinación de la vicealcaldesa Saraí Rivera, impulsará proyectos de pavimentación y bacheo en comunidades del norte de la capital hondureña con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de las principales vías de acceso.

Las intervenciones beneficiarán a los habitantes de Agua Blanca, Ciudad España, Las Moras y El Espinal, sectores que durante años han enfrentado dificultades por el deterioro de sus calles y el crecimiento del tránsito vehicular.

Uno de los proyectos de mayor alcance será el de Las Moras, donde se ejecutarán cuatro kilómetros de trabajos de bacheo para recuperar la carpeta asfáltica y mejorar la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.