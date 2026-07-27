Alcaldía anuncia nuevas obras viales para mejorar calles en zona rural del DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la coordinación de la vicealcaldesa Saraí Rivera, impulsará proyectos de pavimentación y bacheo en comunidades del norte de la capital hondureña con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de las principales vías de acceso.
Las intervenciones beneficiarán a los habitantes de Agua Blanca, Ciudad España, Las Moras y El Espinal, sectores que durante años han enfrentado dificultades por el deterioro de sus calles y el crecimiento del tránsito vehicular.
Uno de los proyectos de mayor alcance será el de Las Moras, donde se ejecutarán cuatro kilómetros de trabajos de bacheo para recuperar la carpeta asfáltica y mejorar la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga.
Las autoridades municipales consideran que esta intervención permitirá reducir el deterioro acelerado de la vía y ofrecer un desplazamiento más seguro para los residentes y conductores que utilizan diariamente esta vía.
En Agua Blanca y Ciudad España se desarrollará un proyecto de pavimentación con concreto hidráulico que abarcará un kilómetro de longitud, una obra diseñada para ofrecer una mayor durabilidad frente al alto flujo vehicular y las condiciones climáticas.
La conexión entre ambas comunidades será ejecutada en dos etapas: La primera comprende la construcción de un kilómetro de pavimento de concreto hidráulico, mientras que la segunda fase será desarrollada posteriormente conforme avance la planificación municipal.
Otra de las obras previstas se desarrollará en la comunidad de El Espinal, donde se contempla la pavimentación de un tramo de entre 140 y 150 metros lineales.
El proyecto abarcará desde la entrada de la calle principal hasta la cancha ubicada sobre una vía alterna, mejorando el acceso a uno de los puntos de mayor circulación dentro de la comunidad.
Según la vicealcaldesa Saraí Rivera, estos proyectos forman parte del plan de mejoramiento vial que se realiza en aldeas y colonias del Distrito Central.