Vicealcaldesa del DC perfila gestión enfocada en agua, seguridad y educación

Tegucigalpa, Honduras.- La vicealcaldesa del Distrito Central, Lourdes Saraí Cruz Rivera, detalló que su gestión municipal está enfocada en el desarrollo económico, la educación, la seguridad y el acceso al agua, al considerar estos ejes como claves para mejorar la calidad de vida de los capitalinos. En entrevista con EL HERALDO, la funcionaria explicó que su trabajo está alineado con las prioridades del alcalde Juan Diego Zelaya y con su plan de gobierno. Además, destacó que actualmente se impulsan proyectos que antes no se habían ejecutado en la ciudad. “Queremos enfocarnos en el desarrollo económico del Distrito Central, trabajando de la mano con el alcalde y su plan de gobierno, impulsando proyectos que antes no se habían desarrollado, con el objetivo de generar oportunidades reales para la población y mejorar la calidad de vida de los capitalinos”, indicó. Uno de los ejes principales de la administración es la educación, considerada clave para el desarrollo integral de la capital, especialmente en los sectores más vulnerables, donde las necesidades son más urgentes. “Uno de nuestros principales ejes es la educación, porque creemos que es la base para transformar la sociedad; por eso estamos priorizando acciones que permitan mejorar las condiciones en los centros educativos y garantizar mejores oportunidades para los niños”, explicó. Anunció que, después de Semana Santa, se lanzará un proyecto enfocado en mejorar el acceso al agua en los centros educativos del Distrito Central. “Después de Semana Santa vamos a lanzar un proyecto junto al alcalde para beneficiar a 545 escuelas con acceso a agua potable, estableciendo un calendario de entregas y donaciones que serán anunciadas próximamente para apoyar durante el verano”, adelantó.

La funcionaria destacó que el acceso al agua y la atención integral de la niñez y la juventud forman parte esencial de su agenda, con servicios de salud y programas sociales. “También queremos enfocarnos en la atención integral de la niñez y la juventud, garantizando acceso a salud y condiciones dignas, porque sabemos que estos factores son fundamentales para el desarrollo y representan una preocupación constante para la población”, comentó.

Desarrollo económico para los capitalinos

En materia económica, la vicealcaldesa subrayó la importancia de fomentar el empleo, especialmente entre los jóvenes, mediante procesos de formación y capacitación. “Buscamos promover la empleabilidad juvenil a través de formación técnica, capacitaciones y apoyo a emprendimientos, creando oportunidades que permitan a los jóvenes desarrollarse y aportar al crecimiento económico de sus comunidades”, justificó. Otro de los sectores priorizados es el de las mujeres, especialmente las madres solteras, que enfrentan mayores retos para sostener a sus familias. “Queremos apoyar a las madres solteras y fortalecer la economía familiar mediante iniciativas que generen ingresos, incluyendo capacitaciones en gestión de negocios, marketing digital y acceso a créditos que impulsen sus emprendimientos”, puntualizó.

En ese sentido, también se contempla el fortalecimiento del comercio informal, un sector que representa una fuente de ingreso para millas de familias capitalinas. “Vamos a trabajar para ayudar a las familias que dependen del comercio informal a formalizarse, facilitando el acceso a financiamiento y generando alianzas con instituciones y el sector privado para brindarles mayores oportunidades”, enfatizó.

Servicio de agua potable y agricultura

En cuanto al abastecimiento de agua, detalló que se ejecutan acciones para mejorar la distribución en barrios y colonias del Distrito Central. “Estamos trabajando en la reparación y mantenimiento del equipo de la UMAPS y estableciendo alianzas para llevar agua a las comunidades, además de crear un calendario de distribución en colonias, barrios y aldeas para mejorar el acceso”, detalló. El desarrollo de las aldeas también figura como una prioridad dentro del plan de trabajo, reconociendo su importancia en la economía y producción alimentaria de la capital. “Conozco las 171 aldeas del Distrito Central y queremos darles una nueva imagen, impulsando el turismo y creando espacios que permitan a los capitalinos conocer y aprovechar el potencial de estas comunidades”, comentó. Además, destacó el papel de los agricultores en estas zonas, señalando que la mayoría de los alimentos que llegan a la capital provienen de las aldeas. “Estamos trabajando con los agricultores, ya que el 85% de los alimentos que llegan a la capital provienen de estas zonas, por lo que buscamos tecnificarlos, brindarles acompañamiento y facilitarles acceso a créditos”, prometió.

Su legado y proyectos prioritarios

Desde su visión personal, Cruz Rivera expresó su deseo de dejar un legado positivo en la administración municipal. “Como vicealcaldesa, me gustaría que me recuerden como una mujer que desarrolló la esperanza a la población, dejando un legado de trabajo y compromiso que demuestre que juntos se pueden lograr cambios importantes”, expresó.