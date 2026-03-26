Centro de programa infantil de la AMDC beneficia a niños y madres

Tegucigalpa. Honduras. - En la capital de la república, donde miles de mujeres enfrentan el desafío de equilibrar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos, los Centros de Cuidado Infantil de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se posicionan como una respuesta concreta, humana y necesaria. Este programa no solo garantiza espacios seguros para la niñez, sino que también abre oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Impulsado desde el programa de Proyección Social, el proyecto atiende a niños desde los 3 meses hasta los 4 años, con un enfoque que trasciende el resguardo básico. Se trata de una apuesta por el desarrollo integral en una etapa clave de la vida, mientras se brinda a las madres trabajadoras la posibilidad de integrarse o mantenerse en el mercado laboral.

“La iniciativa tiene como objetivo brindar cuidado y promover el desarrollo integral de la niñez, al tiempo que apoya a madres trabajadoras de escasos recursos”, explicó Leonor Osorio, directora del programa, al destacar que esta acción forma parte de una estrategia municipal orientada a mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

Desarrollo integral

Actualmente, la AMDC cuenta con 17 centros educativos y de cuidado infantil distribuidos en distintas zonas de Tegucigalpa y Comayagüela, incluyendo áreas residenciales y mercados estratégicos. Cada centro tiene capacidad para atender hasta 40 niños y ofrece jornadas que pueden extenderse hasta nueve horas diarias, adaptándose a las dinámicas laborales de las familias beneficiarias. Más allá del cuidado, el programa ofrece una atención integral que incluye nutrición, educación inicial, estimulación temprana y acompañamiento psicológico. El modelo educativo se fundamenta en metodologías activas, como el aprendizaje a través del juego y el enfoque constructivista, promoviendo el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños desde sus primeros años.

En materia de salud, los centros brindan controles de peso y talla, evaluaciones médicas periódicas y atención odontológica, lo que permite dar seguimiento constante al bienestar de los menores. Este componente fortalece la confianza de las familias y asegura condiciones adecuadas para el crecimiento de la niñez.

Impacto y sostenibilidad

El impacto del programa también se refleja de manera directa en la vida de las mujeres. Muchas madres han logrado acceder a un empleo, continuar sus estudios o emprender actividades productivas, gracias al respaldo que representan estos espacios. “Esto se traduce en mayor autonomía económica y una mejora en la calidad de vida”, señaló Osorio, al subrayar que los centros funcionan como un pilar de apoyo social y económico para las familias.

El funcionamiento de estos espacios es posible gracias a un equipo de más de 200 profesionales, entre docentes, psicólogos, cuidadores y personal de apoyo, quienes cuentan con formación especializada. Además, la actual administración trabaja en el diseño de planes de capacitación continua y en la generación de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales para fortalecer la calidad del servicio. En términos financieros, el programa es cubierto en un 95 % por la AMDC, con un aporte simbólico de los padres de familia. Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo la alta demanda frente a la capacidad instalada, así como la sostenibilidad a largo plazo.