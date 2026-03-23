Más de 140 juntas de agua recibirán apoyo económico para su fortalecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- Un aporte económico trimestral de hasta 250,000 lempiras para fortalecer a más de 140 juntas de agua del Distrito Central, forma parte del convenio entre la Alcaldía Municipal con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua, Saneamiento y Similares de Francisco Morazán (Ajjaasfram).
El financiamiento está condicionado a la presentación de informes de liquidación debidamente documentados ante las instancias financieras municipales, lo que busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Los fondos estarán dirigidos exclusivamente al fortalecimiento institucional de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (Jaas), que operan en comunidades donde el acceso al servicio depende de la organización local.
Entre las prioridades de inversión se incluyen procesos de capacitación técnica y administrativa para el personal de las juntas, con el objetivo de mejorar la gestión del recurso hídrico.
Además, se financiará la realización de encuestas socioeconómicas que permitan conocer con mayor precisión las condiciones de las comunidades y planificar intervenciones más efectivas.
El convenio también contempla la adquisición de material didáctico y técnico, fundamental para optimizar los procesos operativos y administrativos de las juntas de agua.
Otro de los componentes importantes es la cobertura de gastos de transporte, facilitando la movilización del personal técnico hacia las distintas comunidades beneficiadas.
Las autoridades municipales señalaron que este respaldo económico permitirá elevar la calidad del servicio y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas comunitarios de agua.
El alcalde Juan Diego Zelaya destacó que la inversión responde a la necesidad de consolidar estructuras organizativas más eficientes en la gestión del agua.
Por su parte, el presidente de Ajjaasfram, Richard Salinas, afirmó que estos recursos representan un paso importante para mejorar la cobertura y garantizar un servicio más digno en las comunidades.