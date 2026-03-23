Más de 140 juntas de agua recibirán apoyo económico para su fortalecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- Un aporte económico trimestral de hasta 250,000 lempiras para fortalecer a más de 140 juntas de agua del Distrito Central, forma parte del convenio entre la Alcaldía Municipal con la Asociación de Juntas Administradoras de Agua, Saneamiento y Similares de Francisco Morazán (Ajjaasfram).

El financiamiento está condicionado a la presentación de informes de liquidación debidamente documentados ante las instancias financieras municipales, lo que busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Los fondos estarán dirigidos exclusivamente al fortalecimiento institucional de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (Jaas), que operan en comunidades donde el acceso al servicio depende de la organización local.

Entre las prioridades de inversión se incluyen procesos de capacitación técnica y administrativa para el personal de las juntas, con el objetivo de mejorar la gestión del recurso hídrico.