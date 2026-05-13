La SIT reactiva obras viales en Mateo y Villeda Morales con L72 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reactivó dos proyectos de rehabilitación vial en la colonia Villeda Morales y en el tramo carretero que conecta Las Tapias con Mateo, con una inversión estimada de 72 millones de lempiras.

Las obras fueron retomadas luego de reiteradas solicitudes de los pobladores, quienes denunciaron que los proyectos permanecían paralizados desde el año pasado.

El reinicio de los trabajos fue anunciado durante una visita técnica encabezada por el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, junto a la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, quienes inspeccionaron ambas zonas y autorizaron la ejecución de las obras.

Según la SIT, los trabajos incluyen la rehabilitación integral de la estructura vial, con acciones de mejoramiento de base y subbase, estabilización de suelos y recuperación de la superficie de rodadura.

El proyecto contempla además la construcción y rehabilitación de sistemas de drenaje —entre ellos cunetas y alcantarillas— con el propósito de reducir el impacto del agua lluvia en el deterioro de la carretera.

“Es una carretera que nos beneficia a todos y que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, ya que el pavimento actual había dado su vida útil”, expresó Gina Martínez, secretaria del patronato de aldea Mateo.

Las intervenciones también contemplan bacheo en los puntos más afectados y la aplicación de doble tratamiento superficial en los tramos donde se prevé mayor circulación vehicular.