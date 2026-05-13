La SIT reactiva obras viales en Mateo y Villeda Morales con L72 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reactivó dos proyectos de rehabilitación vial en la colonia Villeda Morales y en el tramo carretero que conecta Las Tapias con Mateo, con una inversión estimada de 72 millones de lempiras.
Las obras fueron retomadas luego de reiteradas solicitudes de los pobladores, quienes denunciaron que los proyectos permanecían paralizados desde el año pasado.
El reinicio de los trabajos fue anunciado durante una visita técnica encabezada por el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, junto a la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, quienes inspeccionaron ambas zonas y autorizaron la ejecución de las obras.
Según la SIT, los trabajos incluyen la rehabilitación integral de la estructura vial, con acciones de mejoramiento de base y subbase, estabilización de suelos y recuperación de la superficie de rodadura.
El proyecto contempla además la construcción y rehabilitación de sistemas de drenaje —entre ellos cunetas y alcantarillas— con el propósito de reducir el impacto del agua lluvia en el deterioro de la carretera.
“Es una carretera que nos beneficia a todos y que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, ya que el pavimento actual había dado su vida útil”, expresó Gina Martínez, secretaria del patronato de aldea Mateo.
Las intervenciones también contemplan bacheo en los puntos más afectados y la aplicación de doble tratamiento superficial en los tramos donde se prevé mayor circulación vehicular.
A esto se suma la instalación de señalización horizontal, como parte de las medidas para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en los sectores intervenidos.
“Es un proyecto importante para nosotros, donde pasan miles de personas, incluso los pobladores de Lepaterique y más comunidades del Distrito Central”, indicó Martínez.
Según estimaciones de las autoridades, los proyectos benefician de forma directa a más de 30 mil habitantes que utilizan estas rutas como acceso diario hacia centros de trabajo, estudio y comercio.
Y es que, a través de los años, tanto en la colonia Villeda Morales como en la aldea Mateo han persistido problemas históricos de mantenimiento de la calle principal, con tramos donde el pavimento estaba totalmente deteriorado, con baches y hundimientos que habían reducido la velocidad de circulación y elevado los costos de transporte.
Vecinos y conductores han señalado de forma recurrente que las condiciones de las calles afectan la conectividad, especialmente en temporadas de lluvia, cuando el daño se intensifica en las zonas.
La pavimentación de Mateo inició en el sector de Las Tapias y concluirá en la plaza de Mateo, que comprende aproximadamente cuatro kilómetros, que tendrá una inversión de 29,484,542.12 millones de lempiras.
Mientras tanto, la pavimentación de la Villeda Morales se iniciará desde las Lomas de Toncontín hasta la colonia en mención, que comprende aproximadamente 5.5 kilómetros, con una inversión de más de 43,242,660.95 millones de lempiras.
El HERALDO hizo un recorrido por la carretera de aldea Mateo y la Villeda Morales y constató que efectivamente hay máquinas trabajando en la zona, donde avanzan en la ejecución de la obra.
Por otra parte, la SIT también anunció avances de un tercer carril reversible en la salida al sur de Tegucigalpa, que funcionará según la demanda vehicular en horas de mayor congestionamiento en la zona del puente Germania, donde se realiza una obra valorada en más de 40 millones de lempiras y que hasta los momentos lleva un 15% de ejecución.
Este sistema permitirá habilitar el carril en sentido contrario dependiendo del flujo, con el objetivo de aliviar la carga vehicular en los accesos principales.
La medida se plantea como una respuesta operativa al aumento del tráfico en la zona por donde circulan 42 mil vehículos, aunque su efectividad dependerá de la regulación y señalización en tiempo real.
Ambos proyectos se enmarcan en la intervención de corredores urbanos secundarios, donde la demanda de mantenimiento ha superado la capacidad de atención en los últimos años.