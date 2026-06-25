SIT invertirá más de L100 millones para mejorar red vial en La Tigra, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció una inversión superior a los 100 millones de lempiras destinada a obras de pavimentación, mantenimiento y reparación de la red vial en la zona montañosa de La Tigra.

El anuncio fue oficializado durante una reunión de trabajo encabezada por el ministro de la SIT, Aníbal Erhler, quien sostuvo un encuentro con la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, junto a representantes de 16 comunidades de la zona.

Durante la reunión, las autoridades expusieron los proyectos que ya se encuentran en cartera y que están orientados a mejorar los accesos viales en este importante sector productivo y turístico, con el objetivo de fortalecer la conectividad de las comunidades rurales.

El plan de intervención vial surge como respuesta a las demandas de los habitantes de la zona, quienes hace apenas una semana realizaron una toma pacífica de las vías para exigir la reparación urgente de sus principales caminos de acceso.

Los ciudadanos presentes en el encuentro valoraron la respuesta y destacaron el compromiso de las autoridades del gobierno central para atender una problemática que arrastran desde hace varios años.