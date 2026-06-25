SIT invertirá más de L100 millones para mejorar red vial en La Tigra, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció una inversión superior a los 100 millones de lempiras destinada a obras de pavimentación, mantenimiento y reparación de la red vial en la zona montañosa de La Tigra.
El anuncio fue oficializado durante una reunión de trabajo encabezada por el ministro de la SIT, Aníbal Erhler, quien sostuvo un encuentro con la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, junto a representantes de 16 comunidades de la zona.
Durante la reunión, las autoridades expusieron los proyectos que ya se encuentran en cartera y que están orientados a mejorar los accesos viales en este importante sector productivo y turístico, con el objetivo de fortalecer la conectividad de las comunidades rurales.
El plan de intervención vial surge como respuesta a las demandas de los habitantes de la zona, quienes hace apenas una semana realizaron una toma pacífica de las vías para exigir la reparación urgente de sus principales caminos de acceso.
Los ciudadanos presentes en el encuentro valoraron la respuesta y destacaron el compromiso de las autoridades del gobierno central para atender una problemática que arrastran desde hace varios años.
La inversión contemplada por la SIT será destinada a trabajos de pavimentación en tramos críticos, rehabilitación de caminos de tierra y mejoramiento de drenajes pluviales, especialmente en zonas donde el deterioro ha sido más severo por las lluvias.
Además, el proyecto incluye labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la red vial existente, con el propósito de garantizar la transitabilidad durante todo el año y reducir el aislamiento de varias comunidades.
De acuerdo con las autoridades, la mejora de la infraestructura vial permitirá optimizar el traslado de productos agrícolas, fortalecer la cadena de comercialización y reducir los tiempos de desplazamiento hacia la capital.
También se espera un impacto positivo en el turismo ecológico, ya que la zona de La Tigra es reconocida por su biodiversidad y sus atractivos naturales, lo que podría incrementarse con mejores condiciones de acceso.
El gobierno central destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de desarrollo territorial que busca impulsar las zonas productivas del país, bajo la coordinación de diferentes instituciones del Estado.
En el encuentro también se reiteró que las obras se ejecutarán bajo las instrucciones del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, quien ha insistido en priorizar la conectividad vial como eje del desarrollo económico.
Finalmente, la SIT reafirmó su compromiso de continuar interviniendo la red vial nacional con proyectos que generen impacto directo en las comunidades, bajo la premisa de que mejores caminos significan más oportunidades de desarrollo para las familias hondureñas.