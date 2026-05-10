Proyecto vial en Lepaterique supera el 35% y prevé concluir en seis meses

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa Ingenieros Constructores Asociados (ICA) , encargada de la construcción, informó que la próxima semana iniciará el vertido de concreto en uno de los tramos donde actualmente se ejecutan trabajos preliminares.
La empresa constructora informó que actualmente el proyecto de pavimentación de Lepaterique tiene casi un kilómetro de concreto de una trocha.
"Ya tenemos 3.5 km listos en terracería para fundir; como un 35%, más o menos. Ya estamos en la balastrera fundiendo", mencionan fuentes vinculadas a la obra.
"Con la modificación de los 2.6 km más, anda en aproximadamente 81 millones de lempiras. Por todo, en 6 meses, si Dios quiere y el clima nos favorece. De igual manera, que el gobierno pague las estimaciones", informó la fuente entrevistada.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) publicó en sus páginas oficiales que "después de 30 años de espera, la pavimentación en Lepaterique es una realidad".
En la primera etapa, la pavimentación de concreto hidráulico de Lepaterique avanzará 7 kilómetros: cuatro desde Lepaterique hasta el sector de Cruz Blanca y los demás en zonas críticas de la calle principal.
Esta obra será de gran beneficio para los productores de café, hortalizas y resina. Tiene una población de más de 26 mil habitantes en sus 5 aldeas y 130 caseríos que forman el próspero Lepaterique, que en lengua lenca significa Cerro del Tigre.
Décadas de promesa
Después de décadas de promesas y retrasos, el proyecto de pavimentación de la carretera hacia Lepaterique comenzó a registrar avances con la colocación de concreto hidráulico en algunos tramos de la vía que conecta este municipio con Tegucigalpa.
La pavimentación de esta carretera ha sido una demanda histórica de los habitantes desde la década de 1970. En abril de 2024, tras protestas de la población, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció el inicio del proyecto y confirmó que la intervención abarcaría más de 25 kilómetros entre Mateo y Lepaterique.
Durante 2025 y principios de 2026, los pobladores denunciaron, en reiteradas ocasiones, el incumplimiento de las fechas prometidas para el inicio de las obras. Incluso, la SIT reconoció que existían deudas pendientes con la empresa constructora.