Proyecto vial en Lepaterique supera el 35% y prevé concluir en seis meses

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa Ingenieros Constructores Asociados (ICA) , encargada de la construcción, informó que la próxima semana iniciará el vertido de concreto en uno de los tramos donde actualmente se ejecutan trabajos preliminares.

La empresa constructora informó que actualmente el proyecto de pavimentación de Lepaterique tiene casi un kilómetro de concreto de una trocha.

"Ya tenemos 3.5 km listos en terracería para fundir; como un 35%, más o menos. Ya estamos en la balastrera fundiendo", mencionan fuentes vinculadas a la obra.

"Con la modificación de los 2.6 km más, anda en aproximadamente 81 millones de lempiras. Por todo, en 6 meses, si Dios quiere y el clima nos favorece. De igual manera, que el gobierno pague las estimaciones", informó la fuente entrevistada.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) publicó en sus páginas oficiales que "después de 30 años de espera, la pavimentación en Lepaterique es una realidad".