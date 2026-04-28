La SIT revisará obras viales en San Juancito para mejorar el acceso e impulsar el turismo

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, anunció que la institución revisará varios proyectos orientados al mejoramiento de vías de acceso hacia el histórico poblado de San Juancito, en el Distrito Central.

La intervención contempla obras enfocadas en facilitar la conectividad y dinamizar el turismo en la zona, considerada una de las más emblemáticas por su riqueza histórica y cultural en las cercanías de la capital hondureña.

“Entre ellas, construcción de huellas y de algunas cunetas, así como edificios como donde se instaló la primera planta eléctrica en la aldea”, detalló el funcionario al referirse a las obras que se evalúan para su ejecución.

El titular de la SIT explicó que estas acciones responden a solicitudes planteadas por la población local, que desde hace años demanda mejores condiciones de infraestructura para potenciar el desarrollo económico del sector.

Entre las peticiones destaca el proyecto de pavimentación del tramo carretero que conecta San Juancito con el Parque Nacional La Tigra, una obra que Ehrler calificó como de gran importancia estratégica.

El funcionario subrayó que esta vía permitiría fortalecer el flujo de visitantes hacia la zona, facilitando el acceso a uno de los principales pulmones verdes del país y a su vez impulsando el turismo comunitario.