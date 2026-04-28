La SIT revisará obras viales en San Juancito para mejorar el acceso e impulsar el turismo

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, anunció que la institución revisará varios proyectos orientados al mejoramiento de vías de acceso hacia el histórico poblado de San Juancito, en el Distrito Central.
La intervención contempla obras enfocadas en facilitar la conectividad y dinamizar el turismo en la zona, considerada una de las más emblemáticas por su riqueza histórica y cultural en las cercanías de la capital hondureña.
“Entre ellas, construcción de huellas y de algunas cunetas, así como edificios como donde se instaló la primera planta eléctrica en la aldea”, detalló el funcionario al referirse a las obras que se evalúan para su ejecución.
El titular de la SIT explicó que estas acciones responden a solicitudes planteadas por la población local, que desde hace años demanda mejores condiciones de infraestructura para potenciar el desarrollo económico del sector.
Entre las peticiones destaca el proyecto de pavimentación del tramo carretero que conecta San Juancito con el Parque Nacional La Tigra, una obra que Ehrler calificó como de gran importancia estratégica.
El funcionario subrayó que esta vía permitiría fortalecer el flujo de visitantes hacia la zona, facilitando el acceso a uno de los principales pulmones verdes del país y a su vez impulsando el turismo comunitario.
San Juancito es reconocido por su legado histórico, ya que en este lugar funcionó la primera Embajada de Estados Unidos en Centroamérica; la construcción inició en 1870 y comenzó a operar en 1880 para toda la región.
Además, el poblado alberga edificaciones de valor patrimonial que reflejan su pasado minero y su relevancia en el desarrollo económico de Honduras durante finales del siglo XIX.
En ese contexto, diversas organizaciones han comenzado a impulsar iniciativas orientadas a rescatar y promover el potencial turístico del lugar, articulando esfuerzos entre autoridades y comunidad.
Una de estas propuestas es el proyecto Descubre San Juancito, liderado por actores locales que buscan posicionar el destino como un referente cultural e histórico a nivel nacional e internacional.
Por su parte, Obed Flores, representante de Descubre San Juancito, expresó que el respaldo institucional ha sido clave para avanzar en la promoción del municipio y visibilizar su riqueza histórica.
“Con el respaldo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la SIT y otras organizaciones, se está luchando para que este pueblo sea más reconocido por su riqueza histórica”, manifestó Flores.
Como parte de esta iniciativa, este 28 de abril se desarrolló un recorrido por 24 puntos turísticos del poblado, en una jornada que reunió a autoridades municipales, representantes de la SIT y emprendedores locales.
La actividad contó con el acompañamiento de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, así como de la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonio, que aportó un componente artístico al evento.
Durante el recorrido, los asistentes disfrutaron de presentaciones culturales, degustaciones de vinos artesanales —incluyendo variedades de maracuyá y mistela— y exposiciones de artesanías elaboradas por pobladores.
Con este tipo de alianzas entre comunidad y autoridades, se busca consolidar a San Juancito como un destino turístico integral, capaz de atraer visitantes y generar oportunidades económicas para sus habitantes.