Calle en Monte de los Olivos será abierta en los próximos días, confirma la vicealcaldesa

Tegucigalpa, Honduras.- La vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, anunció que la apertura de una calle en el sector 6 de la colonia Monte de Los Olivos, Comayagüela, se concretará durante mayo, como parte de los compromisos municipales en materia de conectividad vial.

El proyecto busca mejorar el acceso de los pobladores de esta zona, donde por años han enfrentado dificultades de movilidad, especialmente en temporadas de lluvia y por la falta de infraestructura adecuada.

“La solicitud fue recibida el 8 de marzo y, desde abril, se iniciaron las gestiones correspondientes”, explicó la vicealcaldesa Saraí Rivera, al detallar el avance administrativo de la obra.

Es de recordar que la solicitud se realizó a través de EL HERALDO, medio por el cual entre 15 a 20 familias fueron escuchadas, ya que tenían dificultades con el acceso de agua por la falta de una calle en la zona donde podían entrar los camiones cisterna.

De acuerdo con las autoridades municipales, los trabajos forman parte de una intervención progresiva que prioriza sectores con mayores necesidades de acceso vial dentro del Distrito Central.

“Se espera que, al finalizar el mes de mayo, pueda concluir el proyecto de la apertura de la calle”, afirmó Rivera, al referirse al cronograma previsto para la ejecución de la obra.