Calle en Monte de los Olivos será abierta en los próximos días, confirma la vicealcaldesa

Tegucigalpa, Honduras.- La vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, anunció que la apertura de una calle en el sector 6 de la colonia Monte de Los Olivos, Comayagüela, se concretará durante mayo, como parte de los compromisos municipales en materia de conectividad vial.
El proyecto busca mejorar el acceso de los pobladores de esta zona, donde por años han enfrentado dificultades de movilidad, especialmente en temporadas de lluvia y por la falta de infraestructura adecuada.
“La solicitud fue recibida el 8 de marzo y, desde abril, se iniciaron las gestiones correspondientes”, explicó la vicealcaldesa Saraí Rivera, al detallar el avance administrativo de la obra.
Es de recordar que la solicitud se realizó a través de EL HERALDO, medio por el cual entre 15 a 20 familias fueron escuchadas, ya que tenían dificultades con el acceso de agua por la falta de una calle en la zona donde podían entrar los camiones cisterna.
De acuerdo con las autoridades municipales, los trabajos forman parte de una intervención progresiva que prioriza sectores con mayores necesidades de acceso vial dentro del Distrito Central.
“Se espera que, al finalizar el mes de mayo, pueda concluir el proyecto de la apertura de la calle”, afirmó Rivera, al referirse al cronograma previsto para la ejecución de la obra.
El anuncio ha generado expectativa entre los habitantes de la zona, quienes han insistido en la necesidad de una respuesta rápida ante las condiciones actuales del camino.
“Actualmente, en el mes de mayo, se continúa dando el debido seguimiento al proceso”, reiteró la funcionaria, asegurando que el proyecto sigue en etapa de gestión activa.
Las autoridades señalaron que la intervención no solo beneficiará la movilidad vehicular, sino también el acceso de servicios básicos como el abastecimiento de agua en cisternas.
“Con la expectativa de que los trabajos puedan iniciar durante este mismo mes”, agregó Rivera, al confirmar que el proyecto se mantiene dentro del calendario de ejecución previsto.
Las familias del sector 6 de la colonia Monte de los Olivos, al noroeste de Comayagüela, agradecieron a este rotativo por la publicación: “Gracias a EL HERALDO las autoridades nos escucharon y ahora tenemos la fe de que la calle se hará en esta zona donde al menos familias se beneficiarán”, expresó Luz María Baca, residente de la zona.
La apertura de la calle es vista para los pobladores como una obra importante para mejorar la calidad de vida y reducir los problemas de aislamiento en la colonia, una de las más alejadas de la ciudad.
“Al finalizar el mes de mayo, puede concluir el proyecto de la apertura de la calle”, reiteró la vicealcaldesa, manteniendo la proyección de entrega.
En ese contexto, las autoridades municipales indicaron que la planificación incluye otras mejoras complementarias como iluminación y proyecto piloto de abastecimiento de agua.
“Unas 21 familias serán beneficiadas directamente”, destacó Rivera, subrayando el impacto social del proyecto.
La municipalidad aseguró que continuará dando seguimiento a las solicitudes comunitarias en diferentes zonas del Distrito Central, con el objetivo de ampliar la red vial y mejorar la conectividad en sectores históricamente postergados.