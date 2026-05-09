Nueva calle beneficiará a 15 familias en la colonia Monte de Los Olivos, Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La apertura de una calle en el sector 6 de la colonia Monte de Los Olivos, en Comayagüela, beneficiará al menos a 15 familias que durante años han enfrentado dificultades de acceso, especialmente para el ingreso de agua potable y el traslado de niños hacia los centros educativos. La obra fue anunciada por la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, quien visitó la zona tras una denuncia realizada por los pobladores a través de Diario EL HERALDO sobre las complicaciones que viven las familias por no contar con una calle vehicular. Durante el recorrido, los residentes explicaron que en invierno el camino se vuelve casi intransitable, situación que afecta principalmente a niños a y adultos mayores que viven en la parte alta del sector. “Le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos esta oportunidad y a la vicealcaldesa Saraí Rivera por darnos respuesta a la solicitud que hicimos a través de EL HERALDO, donde solicitamos la apertura de una calle”, expresó Luz Baca, vecina de la colonia. El residente relató que durante años han solicitado apoyo para mejorar las condiciones del lugar, debido a que las familias deben tramos entre lodo y pendientes para llegar a sus viviendas.

“Estoy agradecida primeramente con Dios y EL HERALDO, ya que a través del medio la vicealcaldesa Saraí Rivera nos escuchó y vino a ver las necesidades que tenemos. Hemos solicitado postes porque esta es una zona rural y aquí viven personas de la tercera edad y niños pequeños”, manifestó. Los pobladores indicaron que, además de la apertura de la calle, las autoridades municipales hablaron de un proyecto piloto de agua potable que podría ejecutarse en la comunidad para mejorar el abastecimiento: “También nos habló de un proyecto piloto de agua potable ”, agregó el habitante. De acuerdo con los vecinos, unas 15 familias serán beneficiadas directamente con la apertura de la vía, ya que muchas viviendas se encuentran en una de las zonas más alejadas de la colonia. Durante la visita también participaron varios pobladores que expusieron las dificultades que enfrentan diariamente por la falta de acceso vehicular al sector.

"Agradecido con Dios y con las autoridades, especialmente con la vicealcaldesa, porque se hizo presente en este lugar. También agradecido con EL HERALDO por estar pendiente de nuestras necesidades, ya que pocas personas se interesan realmente en estos sectores", expresó el vecino Daniel Méndez.

Según explicaron los residentes, actualmente los vehículos cisterna no pueden ingresar hasta las viviendas, por lo que deben extender largas mangueras para llenar las pilas, lo que genera costos adicionales para las familias. Es de destacar que esta zona está ubicada al oeste de Comayagüela , entre las colonias Las Cascadas y Nueva Jerusalén. Monte de Los Olivos se levanta como una de los últimos sectores poblados en lo más alto de la capital hondureña, donde 15 familias esperan que la apertura de una calle con acceso al agua, la educación y la movilidad diaria. Los vecinos señalaron que esta situación se agrava en temporada de invierno, cuando el terreno se vuelve resbaladizo y dificulta aún más el acceso de personas y vehículos. "Gracias a Dios, esto ya es más una realidad. La vicealcaldesa se comprometió a ayudarnos con esta necesidad, porque realmente la tenemos presente", manifestó otro de los habitantes beneficiados con el proyecto. La calle que será habilitada abarcaría más de un cuarto kilómetro y conectará a las últimas viviendas del sector 6 de Monte de Los Olivos, permitiendo un mejor acceso para los residentes.