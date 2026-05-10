Mueren dos empleados de constructora tras accidente en Danlí, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.– Dos personas perdieron la vida la madrugada de este domingo -10 de mayo- en un accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Jamastrán, en Danlí, departamento de El Paraíso.

El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Pozo Bendito, donde las víctimas fallecieron debido a la gravedad del impacto.

De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres se transportaban en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.