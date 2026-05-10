Mueren dos empleados de constructora tras accidente en Danlí, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.– Dos personas perdieron la vida la madrugada de este domingo -10 de mayo- en un accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Jamastrán, en Danlí, departamento de El Paraíso.
El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Pozo Bendito, donde las víctimas fallecieron debido a la gravedad del impacto.
De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres se transportaban en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.
En la escena también fue encontrado un vehículo tipo pick-up que presuntamente habría participado en el hecho.
Según se conoció, las víctimas trabajaban para una empresa constructora de la zona, aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente sus identidades.
Agentes policiales y autoridades competentes se desplazaron hasta el lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.
Personal forense realizó el levantamiento de los cuerpos mientras equipos de tránsito recopilan evidencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente.
Hasta ahora, las autoridades no han determinado las causas exactas del hecho ni han confirmado responsabilidades; sin embargo, el caso continúa bajo investigación.