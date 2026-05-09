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"Como ocho tiros le pegamos": revelan cómo huyó Esteban Ferrera, del "Cartel del Diablo"

Esteban Ferrera, miembro del "Cartel del Diablo", logró huir tras un enfrentamiento. Las autoridades revelaron que le dispararon unas ocho veces y que más de 200 militares lo buscan. ¿Qué se sabe?

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 21:36
Como ocho tiros le pegamos: revelan cómo huyó Esteban Ferrera, del Cartel del Diablo
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En un enfrentamiento que tenía como fin su captura, Esteban Ferrera resultó herido, revelaron las autoridades. En una fotografía se le observa completamente ensangrentado. ¿Cómo logró huir?

 Foto: Recreada con Gmini
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Las autoridades tienen la certeza de que su captura está muy cerca. Ferrera se enfrentó con la Unidad Antisecuestros y otros equipos élite de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Redes sociales
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LA PRENSA tuvo acceso a esta fotografía, donde se observa a Ferrera gravemente herido y con el rostro lleno de sangre.

Foto: Cortesía
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Las propias autoridades informaron que Esteban Gumercindo Ferrera se internó en la montaña, pero iba herido.

 Foto: Redes sociales
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"Se fue montado a caballo; la gente no tiene valor de decir dónde está", contó una fuente de entero crédito a Diario LA PRENSA.

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades aseguran que la población no tiene el valor de delatar al cabecilla del "Cartel del Diablo", pero continúan los esfuerzos para capturarlo.

 Foto: Redes sociales
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"Ese tipo se ha hecho brujería, pero ya no es Diablo, ya le cortamos la cola. Son como ocho tiros los que le pegamos", dijo una fuente policial.

 Foto: Redes sociales
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Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", se tomó una fotografía momentos después de un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades siguen en la búsqueda de "El Diablo" en las montañas, a la espera de capturar a uno de los cabecillas de una de las bandas más sanguinarias que han existido en Honduras.

 Foto: Redes sociales
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Según se conoció, hay más de 200 militares y otros agentes en Sulaco; la zona permanece militarizada de forma permanente con la intención de lograr su pronta captura.

 Foto: Redes sociales
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