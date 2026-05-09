"Como ocho tiros le pegamos": revelan cómo huyó Esteban Ferrera, del "Cartel del Diablo"

En un enfrentamiento que tenía como fin su captura, Esteban Ferrera resultó herido, revelaron las autoridades. En una fotografía se le observa completamente ensangrentado. ¿Cómo logró huir?
Las autoridades tienen la certeza de que su captura está muy cerca. Ferrera se enfrentó con la Unidad Antisecuestros y otros equipos élite de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
LA PRENSA tuvo acceso a esta fotografía, donde se observa a Ferrera gravemente herido y con el rostro lleno de sangre.
Las propias autoridades informaron que Esteban Gumercindo Ferrera se internó en la montaña, pero iba herido.
"Se fue montado a caballo; la gente no tiene valor de decir dónde está", contó una fuente de entero crédito a Diario LA PRENSA.
Las autoridades aseguran que la población no tiene el valor de delatar al cabecilla del "Cartel del Diablo", pero continúan los esfuerzos para capturarlo.
"Ese tipo se ha hecho brujería, pero ya no es Diablo, ya le cortamos la cola. Son como ocho tiros los que le pegamos", dijo una fuente policial.
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", se tomó una fotografía momentos después de un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Las autoridades siguen en la búsqueda de "El Diablo" en las montañas, a la espera de capturar a uno de los cabecillas de una de las bandas más sanguinarias que han existido en Honduras.
Según se conoció, hay más de 200 militares y otros agentes en Sulaco; la zona permanece militarizada de forma permanente con la intención de lograr su pronta captura.