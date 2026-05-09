Capturan a nicaragüense considerado “peligroso” y buscado por Interpol en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales detuvieron este sábado -9 de mayo- en el punto de control de Guasaule, en el departamento de Choluteca, a un ciudadano nicaragüense que era requerido por organismos internacionales de seguridad.

El detenido fue identificado como Luis Alberto Pérez, de 54 años de edad, originario y residente del departamento de León, en Nicaragua.

De acuerdo con la información oficial, Pérez presentaba una notificación de alerta roja emitida por Interpol, mecanismo utilizado para la localización y captura de personas buscadas a nivel internacional.