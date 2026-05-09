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Capturan a nicaragüense considerado “peligroso” y buscado por Interpol en Choluteca

Autoridades policiales detuvieron en el punto de control fronterizo de Guasaule, en Choluteca, a un ciudadano nicaragüense que contaba con una alerta roja emitida por Interpol

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 17:38
Capturan a nicaragüense considerado “peligroso” y buscado por Interpol en Choluteca

El detenido fue identificado como Luis Alberto Pérez, de 54 años de edad, originario y residente del departamento de León, Nicaragua.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales detuvieron este sábado -9 de mayo- en el punto de control de Guasaule, en el departamento de Choluteca, a un ciudadano nicaragüense que era requerido por organismos internacionales de seguridad.

El detenido fue identificado como Luis Alberto Pérez, de 54 años de edad, originario y residente del departamento de León, en Nicaragua.

De acuerdo con la información oficial, Pérez presentaba una notificación de alerta roja emitida por Interpol, mecanismo utilizado para la localización y captura de personas buscadas a nivel internacional.

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El reporte policial indica que el hombre era buscado desde el año 2023, fecha en la que fue activada la alerta por parte de las autoridades correspondientes.

En los registros de búsqueda internacional, el detenido figuraba con alertas asociadas a su perfil de riesgo, descrito por autoridades solicitantes como “peligroso”, con posibles problemas de adicción y tendencia a la evasión de la justicia, según la notificación difundida.

El arresto se produjo durante un control rutinario de ingreso y salida en la zona fronteriza de Guasaule, donde agentes verificaron su identidad y activaron los protocolos de cooperación internacional.

Tras su detención, Pérez fue remitido a las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal y la coordinación con las autoridades solicitantes en el extranjero.

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Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre los cargos específicos que enfrenta el detenido en Nicaragua, pero confirmaron que el caso será manejado bajo los mecanismos de cooperación internacional vigentes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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