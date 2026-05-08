Tras 13 años en libertad, arrestan a doctor sentenciado por asesinato de enfermera

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de varios años del crimen y tras una orden judicial pendiente, fue capturado un hombre condenado por el homicidio de una enfermera ocurrido en 2010.

El capturado fue identificado como Rafael Alejandro Sierra Linares, quien es médico y fue declarado culpable por el homicidio de la enfermera Vannesa Yaneth Zepeda Alonzo.

La orden de captura contra Sierra Linares fue emitida el 31 de julio de 2024 por el juzgado de ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, de acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público.

Según el informe oficial, la resolución judicial fue emitida el 22 de noviembre de 2011, fecha en la que el imputado fue condenado por el delito de homicidio en perjuicio de la profesional de enfermería, pero extrañamente fue hasta 2024 que fue emitida su orden de captura.