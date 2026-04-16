  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Capturan en Panamá a hondureño solicitado por EE UU por narcotráfico

El hondureño, de 44 años, fue arrestado en el aeropuerto de Tocumen cuando intentaba viajar a El Salvador

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 16:43
Capturan en Panamá a hondureño solicitado por EE UU por narcotráfico

El hondureño requerido por EE. UU. es trasladado bajo custodia de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

 Foto: EFE

Ciudad de Panamá, Panamá.- Un supuesto narcotraficante hondureño, requerido por Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto de Panamá por la Policía y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) cuando intentaba viajar hacia El Salvador, según detallaron este jueves las autoridades panameñas.

"En el corregimiento de Tocumen, aprehendimos a un ciudadano hondureño requerido por EE.UU. por narcotráfico internacional. Fue detenido cuando intentaba salir del país hacia El Salvador. La operación se logró mediante coordinación internacional e Interpol Panamá", informó en X la Policía Nacional de Panamá.

Con base en las imágenes difundidas en redes sociales por la Policía, se muestra al presunto narcotraficante escoltado por dos miembros de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, hasta un vehículo.

Génesis y Denis, hondureños deportados con sus padres tras cita migratoria en EE UU

El hondureño, de 44 años, tiene "una orden de arresto vigente emitida en febrero de 2026 , por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas", EE.UU., según un comunicado del Servicio Nacional de Migración de Panamá.

Las autoridades migratorias detallaron que "gracias a los controles, el individuo fue remitido a Interpol para los trámites correspondientes", tras ello se "confirmó" la orden de aprenhesión desde Estados Unidos.

El pasado 30 de marzo, también fue detenido en Ciudad de Panamá tras un requerimiento de Interpol a un francés buscado en su país por presunto tráfico internacional de drogas.

"No quiero morir": las últimas palabras de niño asesinado por supuesto hondureño en Misuri

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias