Capturan en Panamá a hondureño solicitado por EE UU por narcotráfico

Ciudad de Panamá, Panamá.- Un supuesto narcotraficante hondureño, requerido por Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto de Panamá por la Policía y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) cuando intentaba viajar hacia El Salvador, según detallaron este jueves las autoridades panameñas.

"En el corregimiento de Tocumen, aprehendimos a un ciudadano hondureño requerido por EE.UU. por narcotráfico internacional. Fue detenido cuando intentaba salir del país hacia El Salvador. La operación se logró mediante coordinación internacional e Interpol Panamá", informó en X la Policía Nacional de Panamá.

Con base en las imágenes difundidas en redes sociales por la Policía, se muestra al presunto narcotraficante escoltado por dos miembros de Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, hasta un vehículo.