"No quiero morir": las últimas palabras de niño asesinado por supuesto hondureño en Misuri

Misuri, Estados Unidos.- El hondureño Yefry Archaga Elvir, de 18 años, fue capturado tras una persecución de dos semanas, señalado como presunto responsable del asesinato de un adolescente en Springfield, Missouri.
Según reportes citados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, el joven habría engañado a la víctima, Miles Young, de 15 años, haciéndole creer que se encontraría con una joven el pasado 12 de marzo.
De acuerdo con la investigación, Archaga Elvir y otros sospechosos utilizaron vehículos para bloquear el automóvil del menor, quien intentó huir a pie.
Testigos indicaron que el acusado, portando un pasamontañas y un arma tipo Glock, persiguió al adolescente y le disparó en el pecho. Las autoridades señalaron que, antes de morir, el joven expresó: “Simplemente no quiero morir”.
El DHS también indicó que el sospechoso habría realizado una llamada telefónica tras el hecho, en la que presuntamente se jactó del crimen, de acuerdo con una declaración jurada de causa probable.
Archaga Elvir enfrenta cargos por asesinato en primer grado y acción criminal armada, y permanece detenido sin derecho a fianza.
La familia de la víctima describió a Miles Young como un joven “compasivo, amoroso y amable que traía luz a todos a su alrededor”, en un pronunciamiento público.
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial correspondiente.