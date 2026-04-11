"No quiero morir": las últimas palabras de niño asesinado por supuesto hondureño en Misuri

Misuri, Estados Unidos.- El hondureño Yefry Archaga Elvir, de 18 años, fue capturado tras una persecución de dos semanas, señalado como presunto responsable del asesinato de un adolescente en Springfield, Missouri.

Según reportes citados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, el joven habría engañado a la víctima, Miles Young, de 15 años, haciéndole creer que se encontraría con una joven el pasado 12 de marzo.

De acuerdo con la investigación, Archaga Elvir y otros sospechosos utilizaron vehículos para bloquear el automóvil del menor, quien intentó huir a pie.