ICE detiene a estudiante hondureño en Miami pese a presentar documentos

De acuerdo con el relato de sus allegados, Lanza fue abordado por agentes mientras se encontraba en la vía pública, sin estar conduciendo un vehículo.

Miami, Estados Unidos.- La detención del estudiante hondureño Melvin Lanza por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Miami, Florida, ha generado preocupación entre sus familiares, quienes aseguran que el procedimiento se realizó pese a que el joven presentó documentación al momento del requerimiento.

Durante la intervención, las autoridades solicitaron sus documentos y procedieron a verificar su estatus migratorio.

Según la familia, el joven mostró su permiso de conducir; sin embargo, este no fue aceptado por los agentes, lo que derivó en su detención inmediata.



Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias, mientras su situación legal es evaluada junto a la de un acompañante que también fue detenido en el mismo hecho.

Tras lo ocurrido, sus familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos en GoFoundMe con el objetivo de cubrir gastos legales y gestionar su liberación.



La madre del joven, Dania, manifestó que la familia se encuentra afectada por la situación. “Mi hijo fue arrestado injustamente... estamos desconsolados y desesperados por traerlo a casa”, expresó.

Los recursos recaudados serán destinados al pago de fianza o a la contratación de un abogado especializado en temas migratorios, según indicaron.



A través de la campaña, sus allegados han solicitado apoyo económico, señalando que los costos legales son elevados.

Familiares también describieron a Lanza como un joven dedicado al estudio y al trabajo, destacando su conducta y valores personales, mientras esperan una resolución favorable en su caso por parte de las autoridades estadounidenses.