El niño salió corriendo y el papá trató de salvarlo: Orlin y su hijo murieron atropellados

En la foto figura el pequeño Jared, junto a su padre Orlin Dariel Rodríguez; ambos murieron en Alabama, Estados Unidos.
Orlin Dariel Rodríguez era un hombre de 33 años, y su hijo Jared Ramos tenía 3 años de edad. El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo de 2026.
¿Cómo ocurrieron los hechos? De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente se registró alrededor de las 7:56 p.m. en la cuadra 700 de Eastern Valley Road, en el condado de Jefferson.
Según la reconstrucción preliminar, padre e hijo fueron atropellados por un vehículo mientras se encontraban en la vía.
Una prima de la víctima relató que el niño salió corriendo de su vivienda luego de que ambos regresaran de hacer compras y descendió por una colina empinada que conecta con la carretera.
El padre, al percatarse, salió corriendo tras él para intentar rescatarlo, pero ambos fueron impactados antes de poder ponerse a salvo.
Personal de Eastern Valley Fire & Rescue acudió al lugar y declaró fallecidos a ambos en la escena.
El conductor del vehículo permaneció en el sitio y colabora con las autoridades.
Rodríguez era originario de Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras, donde aún residen sus padres.
Familiares aseguraron que Rodríguez trabajaba en el sector de la construcción y era el principal sustento de su hogar.
Además de su pequeño hijo Jared, el hombre deja otros dos hijos, de 11 y 4 años, así como un sobrino que había acogido tras la muerte de su hermana.
La familia ha iniciado gestiones para repatriar los cuerpos a Honduras y ha solicitado apoyo económico a los hondureños para de darles sepultura en su lugar de origen.