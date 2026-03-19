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El niño salió corriendo y el papá trató de salvarlo: Orlin y su hijo murieron atropellados

El pequeño de tres años salió corriendo y el hondureño trató de salvarlo, pero ambos fueron arrollados por un vehículo. Aquí los detalles

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 19:09
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En la foto figura el pequeño Jared, junto a su padre Orlin Dariel Rodríguez; ambos murieron en Alabama, Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
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Orlin Dariel Rodríguez era un hombre de 33 años, y su hijo Jared Ramos tenía 3 años de edad. El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo de 2026.

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¿Cómo ocurrieron los hechos? De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente se registró alrededor de las 7:56 p.m. en la cuadra 700 de Eastern Valley Road, en el condado de Jefferson.

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Según la reconstrucción preliminar, padre e hijo fueron atropellados por un vehículo mientras se encontraban en la vía.

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Una prima de la víctima relató que el niño salió corriendo de su vivienda luego de que ambos regresaran de hacer compras y descendió por una colina empinada que conecta con la carretera.

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El padre, al percatarse, salió corriendo tras él para intentar rescatarlo, pero ambos fueron impactados antes de poder ponerse a salvo.

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Personal de Eastern Valley Fire & Rescue acudió al lugar y declaró fallecidos a ambos en la escena.

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El conductor del vehículo permaneció en el sitio y colabora con las autoridades.

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Rodríguez era originario de Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras, donde aún residen sus padres.

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Familiares aseguraron que Rodríguez trabajaba en el sector de la construcción y era el principal sustento de su hogar.

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Además de su pequeño hijo Jared, el hombre deja otros dos hijos, de 11 y 4 años, así como un sobrino que había acogido tras la muerte de su hermana.

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La familia ha iniciado gestiones para repatriar los cuerpos a Honduras y ha solicitado apoyo económico a los hondureños para de darles sepultura en su lugar de origen.

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