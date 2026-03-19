Detienen en Madrid a hondureño buscado por asesinar a dos vigilantes en SPS

Madrid, España.- La Policía de España, en una investigación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido en la capital española a un fugitivo buscado por las autoridades hondureñas por asesinar a tiros a dos vigilantes de seguridad de una colonia residencial en San Pedro Sula (norte de Honduras) en 2022.

Según informó la Policía, el arrestado fue localizado en una vivienda de un barrio del sur de Madrid y se enfrenta a 25 años de prisión por los hechos.

El arrestado estaba buscado por unos hechos cometidos en el mes de mayo de 2022 en la Colonia Lomas de San Juan Sector-Lomas del Carmen de San Pedro Sula, Honduras.