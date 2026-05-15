Tradición, música y arte: el mercado San Isidro celebra 121 años de tradición

Tegucigalpa,Honduras.- Entre música de cuerda, expresiones artísticas y tradiciones populares, autoridades y vendedores del mercado San Isidro celebraron este viernes 15 de mayo los 121 años de fundación del histórico centro de abasto y la festividad de su santo patrón. Dunia Erazo, administradora del mercado San Isidro, destacó el significado cultural y social que representa este aniversario para generaciones de comerciantes y familias capitalinas. “Más de un siglo de historia y celebrarlo significa algo nostálgico, simbólico y tradicional para abuelos, tatarabuelos y personas que han fundado este mercado”, expresó Erazo.

Cada año, los locatarios conmemoran la feria patronal como una tradición arraigada en uno de los mercados más antiguos de Comayagüela. Actualmente, más de 900 vendedores consideran este espacio no solo un lugar de trabajo, sino también un punto de convivencia comunitaria y unidad familiar. Erazo recordó que el mercado ha superado múltiples adversidades a lo largo de su historia, incluidos incendios registrados en 1970, 1996 y 2012, además de los impactos ocasionados por los huracanes Mitch y Fifí. “Han habido incendios no solamente en 2012, sino en el 96 y en los años 70; también con los huracanes Mitch y Fifí, y el mercado San Isidro ha sobrevivido a todas estas dificultades”, relató. Agregó que todo el personal que labora en el mercado es unido, solidario y fuerte. "Recuerdo que cuando se incendió el mercado de la Quinta Avenida de Comayagüela, las llamas venían para el mercado San Isidro, todos agarraron baldes y rociarón agua para apagar el fuego”. Por su parte, la comerciante Doris Sevilla expresó la importancia espiritual de la celebración para los vendedores. “Para nosotros es una alegría porque todos los años se nos ha celebrado; este es nuestro patrón”, manifestó al referirse a San Isidro, patrono del centro de ventas.

Doña Doris recordó que tiene 50 años de vender medicina natural en el mercado, además, envió un mensaje a los demás vendedores a que no pierdan la fé y que estuvieran siempre unidos. El Centro de Arte y Cultura de la Universdidad Nacional Autónoma de Honduras (CAC-UNAH), forma parte de esta celebración realizando varias actividades como jornadas de barbería con la colaboración de estudiantes del Instituto de Formación Profesional (Infop), talleres de dibujos y presentaciones artísticas con la Banda de los Supremos Poderes. El CAC-UNAH ha apoyado la feria desde el 2018 hasta la fecha siendo nueve años de colaboración con el mercado. Este centro, bajo la iniciativa del Distrito Cultural de Comayagüela utiliza la feria para potenciar el patrimonio cultural del centro histórico de Comayagüela.

Fundación del mercado San Isidro