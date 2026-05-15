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Reactivan obras en acceso vial hacia Reynel Fúnez y colonias del sur de la capital

La Alcaldía capitalina inició la rehabilitación de la caja puente que conecta la Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires Sur

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 15:58
Reactivan obras en acceso vial hacia Reynel Fúnez y colonias del sur de la capital

Vecinos de Reynel Fúnez relataron que la maquinaria llegó un día antes de la protesta anunciada para el 12 de mayo, iniciando trabajos en el punto donde la calle cedió.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa,Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), reactivó los trabajos de rehabilitación en la caja puente que conecta con las colonias Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires Sur, tras el colapso registrado durante el invierno pasado que afectó la conectividad del sector.

Vecinos de la zona señalaron que el daño representaba la condición más crítica del área, ya que el colapso provocó un aislamiento parcial y dificultades para el ingreso de vehículos particulares, transporte público y unidades de emergencia.

Los pobladores indicaron que la llegada de maquinaria pesada permitió retomar los trabajos en el punto más afectado, aunque aún no existe confirmación oficial sobre la pavimentación definitiva del tramo intervenido.

Héctor Manuel López, vecino de la colonia Reynel Fúnez, explicó que la intervención comenzó un día antes de la protesta comunitaria programada para el 12 de mayo.

“Un día antes de la huelga programada, la maquinaria llegó al sector y comenzaron los trabajos en la zona afectada, específicamente donde la calle cedió”, relató López.

Según los encargados del proyecto, la obra contempla la instalación de dos tuberías de aproximadamente 1.80 metros de altura cada una y 22 metros de longitud, como parte del nuevo sistema de drenaje destinado a restablecer el paso vehicular en el tramo dañado.

Posteriormente, se inició el balastrado de la calle principal, una de las acciones más urgentes debido al deterioro del acceso, que había generado constantes problemas de movilidad para los residentes.

Vecinos de Reynel Fúnez exigen reparación de caja puente colapsada

De acuerdo con los vecinos, la intervención actual incluye la colocación de tubería, relleno con tierra y material selecto para habilitar el tránsito de manera provisional, mientras continúan solicitando la pavimentación definitiva de la vía.

Sin embargo, los pobladores manifestaron que continuarán solicitando la pavimentación definitiva de la calle, al considerar que es una necesidad pendiente y urgente para la comunidad.

¿Qué causó el colapso de la calle principal en la colonia Reynel Fúnez?

Además, expresaron su preocupación ante la llegada del invierno, ya que esperan que estas obras eviten que las colonias vuelvan a quedar incomunicadas.

La caja puente colapsó el 14 de octubre del 2025, dejando incomunicadas a cientos de familias por varios días. Las autoridades de la Secreataría de Infraestructura y transporte (SIT) de turno prometieron una pronta solución, sin embargo, solo se construyó un vado provicional.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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