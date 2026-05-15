Reactivan obras en acceso vial hacia Reynel Fúnez y colonias del sur de la capital

Tegucigalpa,Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), reactivó los trabajos de rehabilitación en la caja puente que conecta con las colonias Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Lomas del Sur y Buenos Aires Sur, tras el colapso registrado durante el invierno pasado que afectó la conectividad del sector.

Vecinos de la zona señalaron que el daño representaba la condición más crítica del área, ya que el colapso provocó un aislamiento parcial y dificultades para el ingreso de vehículos particulares, transporte público y unidades de emergencia.

Los pobladores indicaron que la llegada de maquinaria pesada permitió retomar los trabajos en el punto más afectado, aunque aún no existe confirmación oficial sobre la pavimentación definitiva del tramo intervenido.

Héctor Manuel López, vecino de la colonia Reynel Fúnez, explicó que la intervención comenzó un día antes de la protesta comunitaria programada para el 12 de mayo.

“Un día antes de la huelga programada, la maquinaria llegó al sector y comenzaron los trabajos en la zona afectada, específicamente donde la calle cedió”, relató López.

Según los encargados del proyecto, la obra contempla la instalación de dos tuberías de aproximadamente 1.80 metros de altura cada una y 22 metros de longitud, como parte del nuevo sistema de drenaje destinado a restablecer el paso vehicular en el tramo dañado.

Posteriormente, se inició el balastrado de la calle principal, una de las acciones más urgentes debido al deterioro del acceso, que había generado constantes problemas de movilidad para los residentes.