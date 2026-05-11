Vecinos de Reynel Fúnez exigen reparación de caja puente colapsada

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia Reynel Fúnez, al sur de la capital hondureña, intensificaron su llamado a las autoridades ante el deterioro del paso de la caja puente que colapsó en octubre del 2025, una vía que conecta a cuatro colonias de la ciudad.

Los residentes aseguran que la falta de intervención ha obligado a organizarse para mantener transitable la calle, realizando esfuerzos con recursos propios ante la ausencia de una respuesta de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal.

Héctor Manuel López, vecino de la Reynel Fúnez, explicó que la situación los obliga a presionar con tomas de carretera. “He decidido ejercer un poco de presión ante las autoridades porque la colonia ha estado en abandono. La calle tiene años afectada y como vecinos hemos apoyado en lo posible con agua y recursos propios”, manifestó a EL HERALDO.

De acuerdo con los pobladores, en reiteradas ocasiones han tenido que invertir dinero y esfuerzo comunitario para mitigar el deterioro, incluyendo la colocación de material de relleno que solo ha servido como solución temporal.

Sin embargo, advierten que estas acciones no resuelven el problema de fondo debido a la inclinación del terreno, lo que provoca que la vía se siga deteriorando constantemente.

“Se ha habilitado de manera provisional, pero la cuesta del vado es demasiado inclinada. Aunque se le ponga material, el problema vuelve porque lo que se necesita es una solución estructural con asfalto”, agregó López.