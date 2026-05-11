Vecinos de Reynel Fúnez exigen reparación de caja puente colapsada

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia Reynel Fúnez, al sur de la capital hondureña, intensificaron su llamado a las autoridades ante el deterioro del paso de la caja puente que colapsó en octubre del 2025, una vía que conecta a cuatro colonias de la ciudad.
Los residentes aseguran que la falta de intervención ha obligado a organizarse para mantener transitable la calle, realizando esfuerzos con recursos propios ante la ausencia de una respuesta de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal.
Héctor Manuel López, vecino de la Reynel Fúnez, explicó que la situación los obliga a presionar con tomas de carretera. “He decidido ejercer un poco de presión ante las autoridades porque la colonia ha estado en abandono. La calle tiene años afectada y como vecinos hemos apoyado en lo posible con agua y recursos propios”, manifestó a EL HERALDO.
De acuerdo con los pobladores, en reiteradas ocasiones han tenido que invertir dinero y esfuerzo comunitario para mitigar el deterioro, incluyendo la colocación de material de relleno que solo ha servido como solución temporal.
Sin embargo, advierten que estas acciones no resuelven el problema de fondo debido a la inclinación del terreno, lo que provoca que la vía se siga deteriorando constantemente.
“Se ha habilitado de manera provisional, pero la cuesta del vado es demasiado inclinada. Aunque se le ponga material, el problema vuelve porque lo que se necesita es una solución estructural con asfalto”, agregó López.
Los habitantes insisten en que la intervención debe centrarse especialmente en el tramo donde el paso presenta mayores dificultades para motocicletas y vehículos livianos, afectando la movilidad diaria de miles de resdientes.
“Lo que pedimos es una intervención seria, no solo mediciones. Deben ver la magnitud del problema. Esa pasada es casi intransitable y la usamos por necesidad, no porque esté en condiciones”, manifestó otro de los vecinos afectados.
Ante la falta de respuesta, en redes sociales también se ha convocado a una protesta pacífica como medida de presión para exigir atención de las autoridades competentes.
“Este miércoles se convoca a los dueños de buses, tanques, taxis y vecinos de la Reynel Fúnez y colonias vecinas a un plantón en la carretera al sur desde la madrugada. Ya no más mentiras de políticos”, señala la convocatoria difundida por los pobladores.
Los residentes advierten que el deterioro del acceso representa un riesgo aún mayor con la llegada del invierno, ya que las lluvias suelen agravar las condiciones del terreno y provocar deslizamientos.
En años recientes las colonias han quedado parcialmente incomunicada en varias ocasiones debido a estos problemas, afectando la movilidad y el acceso de familias que dependen de esta vía para sus actividades diarias.
Este paso conecta colonias como Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez, por lo que su posible colapso impactaría directamente a todo los habitacional del sector.
Los residentes reiteran el llamado urgente a una intervención estructural definitiva, advirtiendo que, de no atenderse a tiempo, la zona podría volver a quedar incomunicada durante la próxima temporada de lluvias.