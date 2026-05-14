Capturan a hija de Arnulfo Valle, miembro del cártel Valle Valle, en Corinto, Omoa

Cortés, Honduras.- En horas de la mañana de este jueves, autoridades de la Policía Nacional notificaron la captura de una fémina miembro del cártel de los Valle Valle en el sector de Corinto, Omoa, departamento de Cortés. Se trata de Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, también conocido como “Colocho”, uno de los principales líderes del cártel hondureño. La acusada es presuntamente responsable del delito de homicidio en perjuicio de varias personas, entre ellas German Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual Muñoz.

Esas tres personas fueron encontradas sin vida en la aldea El Rosario de Santa Rosa de Copán. El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2016. Tras su captura, el comisionado de Policía Wilber Mayes Ríos, director de la Dirección de Comunicación Estratégica, informó que Valle Aguilar será trasladada vía aérea a la capital, donde deberá responder ante los tribunales competentes por los delitos que se le imputan.

Sobre el crimen y su detención