Alcalde de Tegucigalpa promete reactivar este 2026 proyecto Villa Solidaridad

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto habitacional Villa Solidaridad, ubicado en el kilómetro 8 de la salida a Olancho, vuelve al debate público tras nuevos anuncios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sobre su continuidad, luego de acumular más de tres años de retrasos. El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya aseguró que la administración municipal trabaja para reactivar la construcción de las viviendas pendientes durante este año. “Esa gente lleva casi cuatro años esperando y realmente es muy triste. Lo primero fue revisar el tema legal”, afirmó Zelaya, alcalde del Distrito Central. El edil explicó que la actual administración ha revisado el marco jurídico del proyecto para destrabar su ejecución, debido a procesos iniciados en la gestión anterior que han complicado el avance de las obras. “Hace unas dos semanas fui a la Corporación Municipal para plantear la situación y explicar la realidad del proyecto; aquí hay que tomar decisiones”, agregó.

Según Zelaya, uno de los principales obstáculos ha sido la complejidad legal del proyecto, lo que ha limitado la posibilidad de acelerar la construcción de las viviendas destinadas a familias afectadas por la falla geológica de la colonia Guillén. El edil reiteró que la prioridad es dar respuesta a las familias que continúan a la espera de una solución habitacional definitiva tras los daños ocurridos en la colonia Guillén de Tegucigalpa. El proyecto, aunque en ejecución parcial, sigue enfrentando cuestionamientos por los tiempos de entrega y la falta de concreción de las viviendas prometidas. Los afectados de la Guillén manifestaron en varias ocasiones que el personal de la alcaldía no se reune con ellos para hablar del problema y dar respuestas definitivas.

Avances

El proyecto habitacional Villa Solidaridad, impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para reubicar a las familias afectadas por la falla geológica de la colonia Guillén, acumula más de tres años de retrasos. La urbanización se construye en el kilómetro 8 de la salida a Olancho y fue presentada como una solución permanente para decenas de damnificados evacuados en septiembre de 2022.

La emergencia comenzó el 15 de septiembre de 2022, cuando los deslizamientos obligaron a evacuar a varias familias de la colonia Guillén, Nueva Santa Rosa y sectores cercanos debido al riesgo de colapso de viviendas. Semanas después, el 7 de noviembre de ese mismo año, las autoridades capitalinas anunciaron oficialmente el proyecto Villa Solidaridad y aseguraron que las obras iniciarían en 2023.