¿No pagan la pensión, pero quieren vivir en el estadio?: Argentina cierra estadios a padres morosos

Las autoridades argentinas reforzarán los controles de acceso en los estadios para impedir el ingreso de deudores alimentarios registrados. Aqui los detalles de la medida que genera controversia en Argentina.
La medida afectará a unas 13 mil personas que mantienen incumplimientos en el pago de pensiones para sus hijos menores.
El programa “Tribuna Segura” amplió las restricciones y ahora incluirá a quienes adeuden cuota alimentaria, así que antes de ir a gritar goles al estadio deberán cumplir con sus responsabilidades.
Aficionados no podrán ingresar a un estadio argentino mientras no cumplan con sus deberes con sus hijos, de acuerdo a la nueva norma de acceso en eventos deportivos.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, defendió la medida con el mensaje: “El que no cumple con sus hijos, afuera”.
Los controles serán aplicados en todos los estadios del país mediante registros oficiales de deudores alimentarios.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigor a nivel nacional este miércoles 13 de mayo.
Hasta ahora, “Tribuna Segura” solo contemplaba restricciones para personas vinculadas a hechos violentos en espectáculos deportivos.
La nueva normativa busca presionar a los padres morosos mediante sanciones en espacios de entretenimiento masivo.
Los aficionados deberán pasar por sistemas de verificación antes de ingresar a los partidos del fútbol argentino.
El Gobierno argentino sostiene que la medida promueve la responsabilidad parental y protege los derechos de los menores.
Estadios de fútbol en Argentina se convierten en un nuevo escenario de control para quienes incumplen obligaciones alimentarias.